La Fuitina Sbagliata: trailer e poster del film con "I Soldi Spicci"

Di Pietro Ferraro martedì 11 settembre 2018

La Fuitina Sbagliata: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia con I Soldi Spicci nei cinema italiani dall'11 ottobre 2018.

01 Distribution ha reso disponibili trailer ufficiale e locandina di La Fuitina Sbagliata, la commedia dell'esordiente Mimmo Esposito con protagonista il duo comico sicliano I Soldi Spicci, in arrivo nelle sale l'11 ottobre 2018.





La storia di Romeo e Giulietta è esattamente al contrario: due famiglie, i Casisa e i Vitrano, che si adorano, e i due figli, Anna e Claudio, studenti fuori sede e fidanzati storici, che si odiano e non vogliono saperne di stare insieme. Quando ritornano a casa, i due trovano una situazione idilliaca: l’amicizia fra le loro famiglie è cementata a tal punto che si sono addirittura unite negli affari. I Casisa, produttori di ricotta e i Vitrano, produttori di scorze di cannoli metteranno in vendita “il cannolo degli innamorati”, di cui Claudio e Anna saranno i testimonial inconsapevoli. Sporcare quel quadretto è così difficile che i due non solo non avranno il coraggio di dire che si sono lasciati ma, presi da una paura sempre più infantile, complicheranno le cose dicendo delle grosse bugie: non solo annunciano il matrimonio ma anche la prossima nascita di un bambino. Da qui parte un gioco di equivoci esilarante, che li porterà a compiere, per l’appunto, La Fuitina Sbagliata.

Il cast del film: Annandrea Vitrano, Claudio Casisa, Barbara Tabita, David Coco, Paride Benassai, Stefania Blandeburgo, Luca Lombardi, Toti & Totino, Francesco Guzzo Con la partecipazione di Vito Zappalà, Maurizio Marchetti ed Ernesto Maria Ponte.

Oltre un milione e 279mila follower su Facebook per "I Soldi Spicci", il duo comico siciliano composto da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano e lanciato da YouTube. I due comici hanno alle spalle studi di recitazione con Claudio che è anche autore di testi comici mentre Annandrea è laureata in lingue e culture moderne ed ha un trascorso da docente di recitazione.

Mimmo Esposito, classe 1968, debutta all’età di diciassette anni come attore teatrale per poi scrivere e dirigere spettacoli per Biagio Izzo, Alessandro Siani e Simone Schettino. Per la televisione, ha lavorato nella prima e seconda serie di Ris Roma, La squadra, Un posto al sole, Squadra Antimafia 6, Gomorra – La serie, Il giovane Montalbano e Rhome per la HBO. Per il grande schermo ha recitato ruoli in “Polvere di Napoli” di Antonio Capuano, “Il resto di niente” di Antonietta De Lillo, “Amore con la S maiuscola” di Paolo Costella, “Basta un niente” di Ivan Polidoro , “Ci devo pensare” di Francesco Albanese” dove ha curato anche la direzione artistica, “Magnifico shock” di De Angelis, Prisco, Lombardi, “Vita, Cuore, Battito” di Sergio Colabona e “Troppo Napoletano” di Gianluca Ansanelli, nel quale ha ricoperto anche il ruolo di Actor coach. "La Fuitina Sbagliata" segna il suo esordio alla regia sul grande schermo.