The Conjuring 3 uscirà nel 2020

Di Federico Boni martedì 11 settembre 2018

Ed e Lorraine Warren torneranno al cinema nel 2020.

Dopo il boom di The Nun, campione d'incassi con 133,107,379 dollari rastrellati in tutto il mondo in pochi giorni, in casa Warner hanno iniziato a pianificare il 3° capitolo di The Conjuring.

Peter Safran, produttore, ha infatti rivelato a CinemaBlend i tempi produttivi de l'Evocazione 3, pronto ad uscire in sala nel 2020.

"David Leslie Johnson sta lavorando alla sceneggiatura, e sono abbastanza fiducioso che ce ne sarà una pronta per il prossimo anno".

Via alle riprese nel 2019, in conclusione, per poi uscire in sala un anno dopo. James Wan e Peter Safran produrranno la pellicola, che quasi certamente dovrà trovare un nuovo regista. Difficilmente Wan, a breve in sala con Aquaman, tornerà dietro la macchina da presa della sua creatura, ovviamente di nuovo trainata da Ed e Lorraine Warren, interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga.

Nell'attesa Annabelle 3 andrà incontro alle riprese questo autunno, per un franchise horror che ha già incassato la strabiliante cifra di 1 miliardo e 336.6 milioni di dollari in tutto il mondo.

Fonte: Comingsoon.net