New York Academy - Freedance: nuova clip in italiano e in esclusiva per Cineblog

Di Pietro Ferraro mercoledì 12 settembre 2018

Scopri una clip inedita e in esclusiva di "New York Academy - Freedance", il dance-movie in uscita nei cinema italiani il 13 settembre.

Disponibile una clip inedita e in esclusiva per Cineblog con una scena in italiano di New York Academy - Freedance, il dance-movie a tinte romance che debutterà nei cinema italiani, con Videa, il prossimo 13 settembre.

Musical colorato e dinamico che celebra la danza, la musica, l'infinito ottimismo e l’energia della giovinezza; i film New York Academy toccano tutte le note giuste. Sempre ambientato a New York, il sequel "New York Academy - Freedance" mette in luce il competitivo mondo di Broadway. È una storia di giovani artisti che sono disposti a rischiare tutto per realizzare i propri sogni, anche se ciò significa mettere la loro arte davanti all’amore.

La trama ufficiale di "New York Academy - Freedance":





Zander Raines, un affascinante e passionale giovane coreografo (Thomas Doherty) offre una grande occasione a due promettenti artisti, la stupefacente ballerina contemporanea Barlow (Juliet Doherty) e l'innovativo pianista Charlie (Harry Jarvis). Li sceglie per il suo nuovo e atteso spettacolo a Broadway, Free Dance. È però una scelta che inclina il delicato equilibrio creativo dello show; Charlie perde la testa quando si rende conto che la ballerina Barlow è la musa ispiratrice di Zander.Charlie troverà l'ispirazione di cui ha bisogno da un inaspettato mentore? E la protagonista dello show, la pop star Kayla Jordan, riuscirà a farsi notare da Zander? Gli animi si scaldano, creando una sorta di montagne russe di rivalità, passione, romanticismo e determinazione. La domanda è: quanto sono disposti questi talentuosi artisti a rischiare per amore?

Alla regia di "New York Academy - Freedance" troviamo i registi e coniugi Michael e Janeen Damian che hanno scritto e prodotto insieme ben 13 film, tra cui l'originale "New York Academy", la popolare riedizione del franchise Flicka, le commedie Io & Marley e Natale a Castlebury Hall e il premiato film indipendente Moondance Alexander.

Janeen, figlia del defunto attore James Best (Hazzard), ha trascorso la maggior parte della sua carriera esibendosi come ballerina jazz/contemporanea per il cinema e la televisione, pur avendo iniziato la sua carriera come ballerina classica. Michael ha goduto di una carriera da pop star (ha pubblicato cinque album e ottenendo cinque migliori 40 hits), ha trascorso quasi due decenni interpretando Danny Romalotti in Febbre d'amore della CBS, e ha entusiasmato il pubblico di Broadway.

Per i film "New York Academy" il duo ha deciso di narrare storie che si rifanno alle loro stesse radici come spiega Michael: