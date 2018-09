In Search of Darkness: trailer e poster del documentario sui film horror anni '80

Di Pietro Ferrara mercoledì 12 settembre 2018

In Search of Darkness: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario dedicato ai film horror anni '80.

Disponibili trailer e poster di In Search of Darkness, un documentario tributo ai film horror degli anni '80. Il teaser inizia con alcune riprese d'epoca della giornalista televisiva Barbara Walters che al tempo si chiedeva: "mutilazione, decapitazione, tortura, vi sembra divertente?". Gli anni '80 per il genere horror sono stati un momento di enorme creatività e di produzioni low-budget indipendenti che hanno generato cult, franchise e icone horror, un decennio che ha visto all'opera alcuni dei registi più noti del genere come Cronenberg, Yuzna, Carpenter, Barker e molti altri che saranno tutti esplorati in questo nuovo documentario.

Dopo il filmato di Barbara Walters, il teaser di "In Search of Darkness" si trasforma in uno spettacolare e corposo collage di ciò che di meraviglioso ci hanno regalato gli anni '80 dal punto di vista del cinema horror. Nel trailer si susseguono immagini dell'icona Freddy di Nightmare, di Michael Jackson versione zombie nel video musicale Thriller e una moltitudine di clip tratte da tantissimi film dell'epoca tra cui Halloween II, Stuff - Il gelato che uccide, C.H.U.D., La mosca, La Bambola Assassina, Creepshow e Evil Dead II.

L'isteria per l'AIDS ha trapiantato il body-horror dagli ospedali sui nostri schermi, mentre i timori per l'aumento dei crimini violenti hanno rappresentato benzina sul fuoco per uno slasher sempre più estremo. Ma questo era un genere con altro da offrire oltre che metafore dell'incertezza economica, dall'horror-comedy "Chi è sepolto in quella casa?" di Steven Miner agli sconfortanti effetti pratici de "Il serpente e l'arcobaleno" di Wes Craven. Una delle caratteristiche distintive del cinema horror degli anni 80 è stata la sua gamma e la sua immaginazione quando si trattava di esaminare la nostra mortalità. la tecnologia è diventata lo strumento attraverso il quale questi "ghoul" potevano invadere le nostre case, fissandoci dalle copertine delle videocassette, pronti a spaventarci ancora e ancora con il semplice tocco di un pulsante.

"In Search of Darkness" ha già riunito una squadra enorme per affrontare il progetto che include i produttori Evrim Ersoy e Ti Singh, l'esperto in motion graphic e post-produzione Paul Konschake, l'illustratore e designer Graham Humphreys, il direttore della fotografia Jim Kunz, gli scrittori horror Thoams Parker e Josh Hadley e il fondatore del sito "80sHorror.net" Derek Schweigert.

Il documentario racconta un periodo in cui i film horror venivano scambiati e duplicati tra amici e collezionisti, che spesso condividevano la loro scorta di riviste di "Fangoria" che dovevano nascondere ai loro genitori. "In Search of Darkness" riporta i fan anche in un momento in cui il videonoleggio era il posto dove incontrare persone con gli stessi gusti e scoprire nuovi epici film horror.

Per molti di noi questa era la nostra unica opzione. Gli anni '80 hanno visto molti video horror banditi dai nostri negozi locali di videonoleggio, ma questo non ci ha impedito di condividere le nostre copie bootleg, i bootleg granulosi di terza generazione che non hanno perso nulla della loro capacità di spaventare. Gli assassini guantati ci fissavano da fantastiche magliette, le recensioni di Fangoria ci tenevano affascinati e interi fine settimana trascorsi in cerca il nostro prossimo spavento tra i corridoi polverosi del locale negozio di noleggio VHS, gli anni '80 ci hanno dato esattamente quello che agognavamo. Per noi l'horror ha sempre dominato. Unisciti a noi mentre scendiamo ancora una volta ad esplorare come un settore è cresciuto dalle menti di outsider, punk e adolescenti ribelli per diventare un leviatano culturale che ha lasciato il resto della società ad urlare al turpe assassinio.

"In Search of Darkness" sta per lanciare una campagna Kickstarter per raggiungere il maggior numero possibile di fan del genere horror, per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale del progetto.

