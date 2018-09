Roma 2018, Peter Sellers protagonista dell’immagine ufficiale della 13esima edizione

Di Federico Boni mercoledì 12 settembre 2018

La 13esima edizione della Festa del Cinema di Roma scalda i motori.

Roma 2018, Martin Scorsese Premio alla Carriera Paolo Taviani consegnerà il premio alla Carriera della Festa del Cinema di Roma 2018 a Martin Scorsese. Peter Sellers è il protagonista dell’immagine ufficiale della tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 18 al 28 ottobre 2018 presso l’Auditorium Parco della Musica.

Peter Sellers, deceduto nel 1980, è ritratto nei panni del suo personaggio più conosciuto, l'ispettore Jacques Clouseau, protagonista della serie La Pantera Rosa. Lo scatto è realizzato dal fotografo britannico Terry O'Neill, celebre in tutto il mondo per aver immortalato innumerevoli personalità del mondo della musica e del cinema, dai Beatles ai Rolling Stones, dalla famiglia reale britannica alle star di Hollywood. Nell’immagine ufficiale della Festa del Cinema 2018, Peter Sellers è colto in flagrante da Terry O'Neill che cattura tutta la sua ironia e il suo stupore: l’ispettore punta diretto al pubblico e lo rende protagonista dell’evento.

“Sin dal mio primo anno, ho voluto caratterizzare la mia direzione artistica con manifesti che dessero un segno di eleganza, grazia e leggerezza – ha spiegato Antonio Monda, direttore artistico della Festa del Cinema – Quest'anno sono felice di aggiungere anche l'ironia, e Peter Sellers, in questo, è stato un maestro. Non è stato soltanto un genio comico, ma un attore grandissimo e versatile, come dimostrano le sue magnifiche interpretazioni per maestri diversissimi quali Stanley Kubrick, Vittorio De Sica, Hal Ashby, Blake Edwards, Alexander Mackendrick e molti altri”.

La figura di Peter Sellers attraverserà tutta la prossima Festa del Cinema: l’attore sarà infatti protagonista di una retrospettiva a cura di Mario Sesti, realizzata in collaborazione con l’Ambasciata Britannica e il British Council.

Come già anticipato, Martin Scorsese riceverà il Premio alla Carriera insieme ad Isabelle Huppert, mentre tra i film già annunciati ci sono Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis, presentato in anteprima mondiale a Toronto, e Notti Magiche di Paolo Virzì. Tra gli incontri con il pubblico spiccano quelli con Sigourney Weaver, Giuseppe Tornatore e Pierre Bismuth, Cate Blanchett, Jonathan Safran Foer e Thierry Frémaux .