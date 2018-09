Stasera in tv: "Eliza Graves" su Rai 3

Di Pietro Ferraro giovedì 13 settembre 2018

Rai 3 stasera propone Eliza Graves (Stonehearst Asylum), film thriller del 2014 diretto da Brad Anderson e interpretato da Kate Beckinsale, Jim Sturgess, Brendan Gleeson, Ben Kingsley e Michael Caine.





Cast e personaggi

Kate Beckinsale: Eliza Graves

Jim Sturgess: Edward Newgate

Brendan Gleeson: The Alienist

Ben Kingsley: Silas Lamb

Michael Caine: Dr. Salt

David Thewlis: Mickey Finn

Jason Flemyng: Swanwick

Sophie Kennedy Clark: Millie

Sinéad Cusack: Mrs. Pike

Christopher Fulford: Paxton

Edmund Kingsley: Charles Graves





Trama e recensione

Un paio di giorni prima del Natale del 1899, il neo diplomato di Oxford, il dottor Edward Newgate (Jim Sturgess), arriva al manicomio di Stonehearst per completare l'addestramento per la sua specialità in psichiatria. Viene accolto da uomini armati che lo portano dal dott. Silas Lamb (Ben Kingsley), che accoglie il tirocinante e lo prende sotto la sua ala. Durante la sua permanenza nella struttura Edward scoprirà gli scioccanti metodi che il Dr. Lamb usa per gestire il manicomio e conoscerà Eliza Graves (Kate Beckinsale), una elegante e bellissima paziente di cui s'infatuerà e che non sembra appartenere a quel luogo. Una notte Edward esplorando le viscere della struttura scoprirà una terrificante verità legata a quel luogo sinistro.

Eliza Graves - Stonehearst Asylum: recensione del film di Brad Anderson Brad Anderson porta al cinema Edgar Allan Poe con Stonehearst Asylum





Curiosità



Il film si basa sul racconto breve "Il sistema del dott. Catrame e del prof. Piuma" di Edgar Allan Poe.



Questo è il secondo film in cui Sir Ben Kingsley interpreta un medico in un ospedale psichiatrico, il primo è stato Shutter Island (2010) con Leonardo DiCaprio.



La frase sul muro dell'infermeria quando Eliza Graves assiste il dottor Edward Newgate dice: "Ciò che rende malato un uomo, lo può anche curare".



Sir Michael Caine e Sir Ben Kingsley hanno recitato insieme in Senza indizio (1988) nei panni di Sherlock Holmes e del Dr. John Watson.



David Thewlis e Brendan Gleeson sono apparsi nella saga di Harry Potter, dove entrambi hanno recitato nei panni di professori di Difesa contro le Arti Oscure. Thewlis ha interpretato Remus Lupin, Gleeson ha interpretato Alastor Moody detto "Malocchio".



In alcuni paesi, il titolo del film è stato cambiato in "Stonehearst Asylum".







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore John Debney (La passione di Cristo, La battaglia di Hacksaw Ridge, Il libro della giungla). Debney e il regista Brad Anderson hanno collaborato anche per il thriller The Call (2013) e per il dramma Beirut (2018).

(La passione di Cristo, La battaglia di Hacksaw Ridge, Il libro della giungla). Debney e il regista Brad Anderson hanno collaborato anche per il thriller The Call (2013) e per il dramma Beirut (2018).

La musica suonata alla festa (a circa 75 minuti nel film) è, appropriatamente, Danza Macabra (Danse macabre), poema sinfonico composto nel 1874 da Camille Saint-Saëns.



TRACK LISTINGS:

1. Eliza's Theme

2. Opening

3. Eliza's Story

4. Wagon Ride

5. Seeing the Asylum

6. Edward Enters Asylum

7. Eliza Plays

8. Eliza Warns Edward / Secret Passage

9. We Are Not Crazy

10. Dangerous Liaison

11. Lamb Gives a Tour

12. Edward Meets Timm

13. Edward Meets Eliza

14. The Chase

15. The Doctor's Story

16. Edward's Plea to Eliza

17. Shock Therapy

18. Danse Macabre Saint Saens

19. Edward Searches / Finn Kills Millie

20. Eliza Finds Dead Millie / Inmates Revelry

21. Bonfire / Edward Prepares

22. Finn / Edward Fight

23. Countdown

24. Strapped to Gurney / Edward Confesses

25. Electrocution / Lamb's Story Revealed

26. Finn Catches Fire / Escape

27. Aftermath / First Kiss

28. I Am Dr. Newgate!

29. Edward's Story

30. Eliza's Waltz

31. Eliza and Edward