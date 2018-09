New Mutants: Anya Taylor-Joy tranquillizza i fan sulle nuove riprese

Di Pietro Ferraro giovedì 13 settembre 2018

Anya Taylor-Joy commenta le nuove riprese effettuate per "New Mutants".

L'attrice Anya Taylor-Joy (Split, The Witch) ha commentato le nuove riprese effettuate su New Mutants, lo spin-off horror della saga cinematografica degli X-Men. Il film doveva uscire ad aprile di quest'anno, ma è stato posticipato in parte perché lo studio ha ordinato importanti riprese aggiuntive.

Il regista Josh Boone (Colpa delle stelle) ha deciso di fare qualcosa di completamente diverso con "New Mutants" e quindi si è preso un bel rischio per dare una svolta al franchise che con X-Men: Apocalisse ha subito una battuta di arresto. Anya Taylor-Joy nonostante le voci secondo cui il film sarebbe un disastro, si dice entusiasta e ha solo cose molto positive da dire sul progetto, nonostante le importanti riprese aggiuntive che lo studio ha richiesto. Si dice che le riprese aggiuntive riguardino il lato horror della storia. Dopo che regista e lo studio hanno discusso su quale approccio scegliere, alla fine questo spin-off degli X-Men sarebbe stato un film horror con un divieto ai minori pieno.

È pazzesco, eccitante, adoro il mio personaggio, ho una tale connessione con Illyana, la adoro e il suo modo di interpretarla è super divertente perché è sfacciata, russa e un po' pazza, è così divertente da impersonare. E non trovo [il ritardo] frustrante perché quando il film uscirà, vogliamo che sia qualcosa che renderà i fan davvero felici. Si stanno prendendo del tempo per farlo bene e le persone potrebbero trovare un po' frustrante aspettare, ma quando lo consegneremo sarà fantastico, questa è la cosa più importante e avere l'opportunità di interpretare nuovamente il personaggio è semplicemente fantastico.

Riprese aggiuntive sono diventate sempre più comuni in film dai budget sostanziosi, ma è naturale che suscitino preoccupazioni e rievochino l'ombra del disastroso reboot Fantastic 4 - I Fantastici Quattro di Josh Trank. In questo caso gran parte del film sarebbe stata ripensato e un nuovo personaggio, Warlock, sarà introdotto. Con l'imminente fusione di Disney e Fox all'orrizonte e "New Mutants" in ritardo di oltre un anno, l'uscita è attualmente fissata al 2 agosto 2019, è naturale che la situazione appaia incerta, ma Anya Taylor-Joy afferma che alla fine finiranno per realizzare il film horror che hanno sempre voluto fare.

Penso che stiamo facendo il film che abbiamo deciso di fare all'inizio. Questo è quello che finiremo per dare alla gente, sarà film per il quale abbiamo firmato, il che è positivo.

Disney ha annunciato che rivelerà tutti i film che Fox ha in produzione dopo la fusione. "New Mutants" sarà il film finale del franchise e arriverà nelle sale dopo Dark Phoenix che è attualmente programmato a febbraio 2019.

Quasi sicuramente i Marvel Studios forniranno un darstico rebbot al franchise una volta che i personaggi saranno stati assorbiti nell'Universo Cinematografico Marvel, quindi quesato spin-off fornirà materiale interessante per una eventuale riprogettazione del franchise.

Fonte: Collider