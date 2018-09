La ballata di Buster Scruggs: trailer italiano del film dei fratelli Coen

Di Pietro Ferraro giovedì 13 settembre 2018

La ballata di Buster Scruggs: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film western dei fratelli Coen su Netflix dal 16 novembre 2018.

Netflix ha reso disponibile un trailer italiano di La ballata di Buster Scruggs, il film western antologico dei fratelli Coen e che debutterà su Netflix il 16 novembre. Il film è appena transitato al Festiva di Venezia dove ha ricevuto il premio per la miglior sceneggiatura.

Venezia 2018, La Ballata di Buster Scruggs: recensione del film dei fratelli Coen

"La ballata di Buster Scruggs" è diviso in sei parti e si sviluppa in una serie di racconti della frontiera americana narrati con lo stile unico e inimitabile di Joel e Ethan Coen. Ogni capitolo propone una storia diversa del West americano.

"La ballata di Buster Scruggs" è scritto, prodotto e diretto da Joel Coen & Ethan Coen, con Megan Ellison, Sue Naegle e Robert Graf a bordo come produttori. Il cast comprende Tyne Daly, James Franco, Brendan Gleeson, Bill Heck, Grainger Hines, Zoe Kazan, Harry Melling, Liam Neeson, Tim Blake Nelson, Jonjo O'Neill, Chelcie Ross, Saul Rubinek, Tom Waits, Clancy Brown, Jefferson Mays , Stephen Root, Willie Watson.

Il film prende il via con il corto intitolato The Ballad of Buster Scruggs che vede come protagonista Tim Blake Nelson e Willie Watson nei panni di "The Kid". Il secondo corto, Cowboy in Near Algodones, vede protagonista James Franco. Liam Neeson e Harry Meling sono rispettivamente Impresario e Artista nel terzo corto dal titolo Meal Ticket. Il musicista iconico Tom Waits è un vecchio cercatore in All Gold Canyon. Il quinto cortometraggio vede i Coen e alcuni attori lavorare per la prima volta. Il corto s'intitola The Gal Who Got Rattled e presenta Bill Heck nei panni di Billy Knapp, Zoe Kazan nei panni di Alice Longabaugh e Grainger Hines nel ruolo di Mr. Arthur. L'ultimo cortometraggio s'intitola The Mortal Remains e vede Brendan Gleeson nei panni dell'Irlandese al fianco di Tyne Daly nei panni di Lady, Jonjo O'Neill nel ruolo dell'Inglese, Saul Rubinek nel ruolo del Francese e Chelcie Ross nei panni del Cacciatore.

Buster Scruggs nasce come una serie televisiva antologica, ma ogni episodio a tema western di quell'antologia è stato riunito in un lungometraggio.

"La ballata di Buster Scruggs" arriverà su Netflix il 16 novembre preceduto il 10 ottobre dal dramma 22 luglio del regista Paul Greengrass. Il 14 dicembre uscirà il dramma in bianco e nero Roma, dal regista Alfonso Cuaron che ha trionfato al Festival di Venezia.

