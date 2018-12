Captive State: primo trailer italiano del thriller con invasione aliena di Rupert Wyatt

Di Pietro Ferraro venerdì 21 dicembre 2018

Captive State: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller fantascientifico di Rupert Wyatt nei cinema italiani dal 28 marzo 2019.

Adler Entertainment ha reso disponibile un primo teaser trailer italiano di Captive State, il thriller fantascientifico in arrivo nei cinema italiani il 28 marzo 2019.

Il film diretto da Ruper Wyatt (L'alba del pianeta delle scimmie ) si svolge dieci anni dopo un’invasione aliena con il mondo è governato da una forza di occupazione extraterrestre. Il film esplora temi come l'instaurazione di un governo oppressore e la propaganda legata ad esso. La trama si concentra sugli abitanti di un quartiere di Chicago schierati su entrambi i lati del conflitto: collaborazionisti e dissidenti. Seguiamo il poliziotto di Chicago Mulligan (John Goodman), che ha il compito di unire il mondo contro il nemico extraterrestre e a questo scopo recluta Gabriel (Ashton Sanders), il giovane figlio di un soldato caduto che a suo tempo si unì ad un gruppo di ribelli chiamato "Fenice".

Il cast del film è completato da Vera Farmiga, Jonathan Majors, Alan Ruck, Kevin Dunn, Machine Gun Kelly, Madeline Brewer, Ben Daniels, D. B. Sweeney e James Ransone.





Captive State: nuovo trailer del thriller con invasione aliena di Rupert Wyatt

Disponibile un nuovo trailer e una nuova locandina di Captive State. John Goodman e Ashton Sanders recitano in questo cupo e intrigante thriller con invasione aliena diretto da Rupert Wyatt (L'alba del pianeta delle scimmie). Il film si svolge a Chicago, dieci anni dopo un'occupazione da parte di una forza extraterrestre, ma non si concentra su un lato del conflitto, ma segue la prospettiva della divisione della popolazione invasa, divisa tra resistenza e collaborazionisti, un po' come nella serie tv Visitors.

Gabriel, il personaggio di Ashton Sanders, nel trailer chiede un avvocato dopo il suo arresto, ma il personaggio di John Goodman gli fa capire che le cose non funzionano più così da quando gli alieni sono arrivati. Gabriel si ritrova così costretto a prendere una decisione, o unirsi ai collaborazionisti o incontrare il gruppo della resistenza di stanza a Phoenix. Il trailer mostra Gabriel scegliere la lotta piuttsoto che la resa, e inizierà per lui una battaglia per la sopravvivenza.

"Captive State" arriva nei cinema americani il 29 marzo 2019.

Captive State: nuovo trailer del thriller fantascientifico di Rupert Wyatt

Disponibile un nuovo trailer per il misterioso thriller di fantascienza Captive State con John Goodman e Vera Farmiga. Il mese scorso è stato pubblicato un primo trailer ma, finora, sembra che lo studio voglia centellinare gli elementi della trama che pare siano un bizzarro mix di Cloverfield e La notte del giudizio.

Il trailer inizia sottolineando quanto sia forte e benestante l'America, con una voce misteriosa che contesta la validità di queste affermazioni e invita tutti ad una unirsi ad una sorta di resistenza contro le bugie e la propaganda propinate dal governo. Vediamo poi una serie di eventi catastrofici apparentemente scatenati da una forza misteriosa e non identificata. La voce sconosciuta afferma poi ripetutamente che "la Fenice risorgerà". Immaginiamo che la forza misteriosa abbia qualcosa a che fare con gli alieni che hanno invaso la Terra, ipotesi che sembra sostenuta dalle traballanti e sconnesse immagini alla fine del trailer che ci lasciano intravedere quella che sembra una creatura aliena.

Per quanto riguarda i dettagli inclusi nella trama ufficiale, il film è ambientato in un quartiere di Chicago circa un decennio dopo un'occupazione da parte di esseri alieni. Pare che il film esplori le vite su entrambi i lati del conflitto, narrando di quelli che scelgono di collaborare e quelli che scelgono di ribellarsi.

Il film è scritto e diretto da Rupert Wyatt, che ha diretto anche il reboot L'alba del pianeta delle scimmie, oltre al remake The Gambler del 2014, il pilota della serie tv Turn: Washington's Spies e un episodio della serie The Exorcist. Wyatt è stato designato anche alla regia di episodi della prossima serie tv di Halo.

Nel cast di "Captive State" ci sono anche Ashton Sanders, Jonathan Majors e Colson Baker. Il film uscirà nei cinema americani il 29 marzo 2019.

Captive State: primo trailer del film fantascientifico di Rupert Wyatt

Come annunciato è disponibile online un primo trailer di Captive State, il film fantascientifico con invasione aliena che sembra miscelare elementi da classici come Visitors e Independence Day con qualcosa in più, qualcosa di inquietante ben percettibile nel trailer, ma non decifrabile.

Questo nuovo trailer non spiega realmente cosa sta per accadere al mondo. Non c'è ancora alcuna rivolta apparente. Su chermo una lista di cose come povertà, disoccupazione e crimini che sono solo un lontano ricordo da quando gli alieni sono arrivati. Ma sappiamo che sotto il fuoco la cenere arde ancora, lo anticipa la tagline del primo poster che è una vera e propria dichiarazione di guerra: "Dieci anni fa hanno preso il nostro pianeta. Oggi ce lo riprendiamo".

Il film è diretto da Rupert Wyatt (L'alba del pianeta delle scimmie) e interpretato da John Goodman, Ashton Sanders, Jonathan Majors, Colson Baker, Vera Farmiga e il rapper Machine Gun Kelly al suo esordio sul grande schermo.

"Captive State" arriverà nei cinema americani il 29 marzo 2019.

Captive State: anteprima trailer e poster del film fantascientifico di Rupert Wyatt

Focus Features ha reso disponibili un'anteprima trailer e un poster di Captive State, il nuovo film di fantascienza del regista Rupert Wyatt, che ci ha regalato il classico moderno L'alba del pianeta delle scimmie.

Ambientato in un quartiere di Chicago quasi un decennio dopo l'occupazione da parte di una forza extraterrestre, "Captive State" esplora le vite su entrambi i fronti del conflitto, i collaboratori e i dissidenti. il filmato mostra la calma prima della tempesta, sostiene la pace e l'unità, che si perderanno man mano che l'umanità cerca di combattere contro gli oppressori alieni.

Il cast di "Captive State" include John Goodman, Ashton Sanders, Jonathan Majors, Colson Baker e Vera Farmiga. Il film servirà anche come debutto sul grande schermo del rapper Machine Gun Kelly.

La battagliera tagline che accompagna il poster dichiara: "Dieci anni fa hanno preso il nostro pianeta...Oggi ce lo riprendiamo!"

Il regista Rupert Wyatt oltre ad aver dato il via nel 2011 alla trilogia reboot del classico Il Pianeta delle Scimmie, ha diretto anche Mark Wahlberg in The Gambler, remake del 2014 del film 40.000 dollari per non morire, il dramma Prison Escape (2008) e alcuni episodi delle serie tv Turn e The Exorcist.

"Captive State" arriverà nei cinema americani il 29 marzo 2019.

