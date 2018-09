Captive State: anteprima trailer e poster del dramma fantascientifico di Rupert Wyatt

Di Pietro Ferraro giovedì 13 settembre 2018

Captive State: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma fantascientifico di Rupert Wyatt nei cinema italiani dal 29 marzo 2019.

Focus Features ha reso disponibili un'anteprima trailer e un poster di Captive State, il nuovo dramma di fantascienza del regista Rupert Wyatt, che ci ha regalato il classico moderno L'alba del pianeta delle scimmie.

Ambientato in un quartiere di Chicago quasi un decennio dopo l'occupazione da parte di una forza extraterrestre, "Captive State" esplora le vite su entrambi i fronti del conflitto, i collaboratori e i dissidenti. il filmato mostra la calma prima della tempesta, sostiene la pace e l'unità, che si perderanno man mano che l'umanità cerca di combattere contro gli oppressori alieni.

Il cast di "Captive State" include John Goodman, Ashton Sanders, Jonathan Majors, Colson Baker e Vera Farmiga. Il film servirà anche come debutto sul grande schermo del rapper Machine Gun Kelly.

La battagliera tagline che accompagna il poster dichiara: "Dieci anni fa hanno preso il nostro pianeta...Oggi ce lo riprendiamo!"

Il regista Rupert Wyatt oltre ad aver dato il via nel 2011 alla trilogia reboot del classico Il Pianeta delle Scimmie, ha diretto anche Mark Wahlberg in The Gambler, remake del 2014 del film 40.000 dollari per non morire, il dramma Prison Escape (2008) e alcuni episodi delle serie tv Turn e The Exorcist.

"Captive State" arriverà nei cinema americani il 29 marzo 2019.

Fonte: Screenrant