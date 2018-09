Stasera in tv: "Spy" su Rai 2

Di Pietro Ferraro venerdì 14 settembre 2018

Rai 2 stasera propone "Spy", commedia d'azione del 2015 diretta da Paul Feig e interpretata da Melissa McCarthy, Jason Statham, Rose Byrne e Jude Law.





Cast e personaggi

Melissa McCarthy: Susan Cooper

Jason Statham: Rick Ford

Rose Byrne: Rayna Boyanov

Jude Law: Bradley Fine

Morena Baccarin: Karen Walker

Allison Janney: Elaine Crocker

Bobby Cannavale: Sergio De Luca

50 Cent: se stesso

Miranda Hart: Nancy B. Artingstall

Raad Rawi: Tihomir Boyanov

Will Yun Lee: Timothy Cress

Carlos Ponce: Ryan

Peter Serafinowicz: Aldo

Björn Gustafsson: Anton

Doppiatori italiani

Francesca Guadagno: Susan Cooper

Francesco Prando: Rick Ford

Myriam Catania: Rayna Boyanov

Niseem Onorato: Bradley Fine

Francesca Manicone: Karen Walker

Roberta Pellini: Elaine Crocker

Alessandro Budroni: Sergio De Luca

Christian Iansante: 50 Cent

Sabrina Duranti: Nancy B. Artingstall

Stefano De Sando: Tihomir Boyanov

Pino Insegno: Aldo

Stefano Andrea Macchi: Anton





Trama e recensione

Susan Cooper (Melissa McCarthy) è una normale analista della CIA e lavora duramente dietro le missioni più pericolose condotte dall'Agenzia. Quando il suo partner (Jude Law) è disperso e un altro agente (Jason Statham) è compromesso, si offre volontaria per infiltrarsi sotto copertura nel mondo di un commerciante di armi di contrabbando per prevenire un disastro globale.

Spy: recensione della commedia d'azione di Paul Feig Paul Feig e Melissa McCarthy fanno il verso ai film di spionaggio con "Spy" - Leggi la recensione di Blogo.





Curiosità



Il film ha ricevuto due candidature al Golden Globe: miglior film commedia o musicale e migliore attrice in un film commedia o musicale (Melissa McCarthy).



Lo sceneggiatore Paul Feig, che in passato era un aspirante stuntman, è un fan dei film d'azione di Jason Statham. Feig ha adattato il personaggio di Rick Ford di Statham nel film appositamente per l'attore.



Durante lo sproloquio di Jason Statham riguardo ai suoi doveri di spia, egli menziona il fatto di volare in macchina da un edificio in fiamme. Si tratta di un riferimento al suo personaggio Deckard Shaw in Fast & Furious 7. Il suo secondo tentativo di saltare fuori da un aereo e farsi colpire da un secondo aereo a mezz'aria è invece un riferimento ad un suo altro film d'azione, Crank.



La star Melissa McCarthy ha detto che questo film è stato il più impegnativo a livello "fisico" che abbia mai fatto. McCarthy ha raccontato degli incidenti ed infortuni che l'hanno colpita durante la realizzazione del film: "Correndo, saltando, cadendo, mi sono rotta la testa, ho tagli e lividi, alla fine della giornata assomiglio a me caduta in un pozzo dell'ascensore, ma porto quelle ferite con un po' di orgoglio". Lo Stunt coordinator J.J. Perry ha dichiarato: "Abbiamo una grande controfigura (Luci Romberg) per Melissa, ma una volta che abbiamo visto quanto fosse brava Melissa, siamo stati in grado di chiederle ancora di più". Perry ha anche elogiato l'impressionante capacità di McCarthy di apprendere e memorizzare le coreografie: "Era lì dentro con alcune star di film d'azione che possono essere intimidatorie, ma lei gli ha tenuto testa. L'etica del suo lavoro è eccezionale".



Secondo Paul Feig, Rayna era originariamente una diciannovenne, e il personaggio è stato riscritto una volta che Rose Byrne è stata scelta per il ruolo.



Bobby Cannavale è stato coinvolto nel film perché la sua ragazza, Rose Byrne, si è unita al cast come Rayna.



Il personaggio di Nancy è stato creato su misura e appositamente scritto per Miranda Hart dallo sceneggiatore e regista Paul Feig.



La capitale ungherese di Budapest è stata utilizzata per rappresentare nel film le capitali di Parigi in Francia e Roma in Italia.



Melissa McCarthy e Paul Feig sono vicini di casa e McCarthy ha sentito parlare per al prima volta del progetto durante una cena. Successivamente ha chiesto di leggere la sceneggiatura.



Paul Feig, sceneggiatore e regista del film, ha scritto, sviluppato, realizzato e diretto il film, perché sapeva che nessuno gli avrebbe mai permesso di dirigere un vero film di James Bond.



Arti marziali filippine sono usate per le scene di combattimento del film. Melissa McCarthy è stata addestrata nel "Kali" da Diana Lee Inosanto. Figlia del migliore amico di Bruce Lee, il Dan Inosanto del film I 3 dell'Operazione Drago.



Il film segna l'esordio a Hollywood della nota attrice di Bollywood Nargis Fakhri, che ha interpretato il ruolo di Lia nel film.



Il labirinto di caverne calcaree visto nel film si estende per circa 53 chilometri sotto un birrificio a Buda, in Ungheria. Sono stati originariamente scavate nel 1700 e successivamente riutilizzate per la conservazione della birra. In varie occasioni sono stati usate come rifugi di emergenza e persino hangar nascosti per gli aerei nazisti. Durante le riprese, mentre la temperatura all'esterno era mite, nelle profondità sotterranee delle caverne la temperatura era talmente bassa da costringere i membri della troupe a indossare cappelli e giacche invernali.



Il personaggio di Bradley Fine interpretato da Jude Law è considerato un personaggio alla James Bond, mentre il personaggio di Rick Ford interpretato da Jason Statham è descritto come un incrocio tra John Rambo e l'ispettore Clouseau.



Susan Cooper (Melissa McCarthy) utilizza due mosse di wrestling in questo film: Hurricanrana e German Suplex.



Il marito di Melissa McCarthy, Ben Falcone, interpreta il turista che chiede indicazioni durante l'inseguimento in auto / bici a Budapest.



Terza di quattro collaborazioni del regista Paul Feig e dell'attrice Melissa McCarthy dopo Corpi da reato (2013), Le amiche della sposa (2011) e prima del reboot Ghostbusters (2016).



Il numero totale di sostanze tossiche a cui l'agente segreto Rick Ford (Jason Statham) ha affermato di essere immune nel corso del film è di 179.



Quinta pellicola comedy dell'attore Jason Statham dopo Mean Machine (2001), Snatch - Lo strappo (2000), La pantera rosa (2006) e Lock & Stock - Pazzi scatenati (1998).



Rayna raggiunge il livello 95 di "Candy Crush" sul suo jet privato.



La scena in cui Susan Cooper paragona i pugni a Cagney e Lacey è un riferimento alla serie tv poliziesca anni '80 "New York New York" che vedeva protagoniste due detective della polizia.



Il regista Paul Feig appare nel film in un cameo non accreditato: è l'ospite ubriaco che sbatte contro un muro e cade nel corridoio dell'Hôtel Modière quando Susan Cooper (Melissa McCarthy) arriva all'hotel di Parigi.



Nelle invettive di Jason Statham, in cui racconta a Susan Cooper dei pericoli che incontra sul campo, fa spesso riferimento ad altri film in cui ha recitato. Quando dice "Ho usato i defibrillatori...su me stesso!", l'attore lo ha fatto in Crank: High Voltage (2009).



Nell'ultima sequenza d'azione, quando Nancy si fa vedere nell'altro elicottero, i colori degli elicotteri sono un'allusione al Maverick e Iceman di Top Gun. L'elicottero di Susan è nero e rosso, i colori del casco di Maverick. L'elicottero di Nancy è argento e blu, i colori del casco di Iceman.



Il film costato 65 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 235.







La colonna sonora



Le musiche originali sono del compositore americano Theodore Shapiro , tra i suoi crediti musiche originali per moltissime commedie come Il diavolo veste Prada, Dick e Jane - Operazione furto, Starsky & Hutch, Palle al balzo - Dodgeball, I sogni segreti di Walter Mitty.

, tra i suoi crediti musiche originali per moltissime commedie come Il diavolo veste Prada, Dick e Jane - Operazione furto, Starsky & Hutch, Palle al balzo - Dodgeball, I sogni segreti di Walter Mitty.

La colonna sonora di "Spy" è caratterizzata da un brano che ammicca alle hit che hanno accompagnato l'uscita dei vari film della serie James Bond, trattasi della canzone "Who Can You Trust” interpretata da Ivy Levan .

.

La colonna sonora include anche brani di Mika, Serebro (il tormentone "Mi Mi Mi"), 50 cent (il rapper ha un cameo nel film), Iggy Azalea e il cantante ucraino Verka Serduchka, anche quest'ultimo appare nel film in un cameo.



TRACK LISTINGS:

1. Who Can You Trust - Ivy Levan

2. Boum Boum Boum - Mika

3. Cola Song (feat. J Balvin) - Inna

4. Mi Mi Mi - Serebro

5. Dancing Lasha Tumbai - Verka Serduchka

6. GO! (feat. Karen O) - Santigold

7. Bounce - Iggy Azalea

8. Kill of the Night - Gin Wigmore

9. I'm A Diva (Need Nobody) [feat. Texaz] - Nicolay Mondaine

10. Kiss - Heartsrevolution

11. Twisted (feat. Mr. Probz) - 50 Cent

12. Cold Blooded - Ida Maria

13. Bad Seed Rising - Bad Seed Rising

14. Spy Party - Verka Serduchka