Stasera in tv: "Nessuno si salva da solo" su Rai 3

Di Pietro Ferraro venerdì 14 settembre 2018

Rai 3 stasera propone "Nessuno si salva da solo", film drammatico del 2015 diretto da Sergio Castellitto e interpretato da Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Roberto Vecchioni, Ángela Molina e Anna Galiena.





Cast e personaggi

Riccardo Scamarcio: Gaetano

Jasmine Trinca: Delia

Roberto Vecchioni: Vito

Ángela Molina: Lea

Anna Galiena: Viola

Eliana Miglio: Serena

Marina Rocco: Matilde

Massimo Bonetti: Luigi

Massimo Ciavarro: Fulvio

Renato Marchetti: Giancarlo

Valentina Cenni: Micol

Isabelle Barciulli: Prima cameriera





Trama e recensione

Delia e Gaetano (Gae) sono stati sposati e hanno due figli, Cosmo e Nico. Da poco tempo vivono separati, lei ha tenuto la casa con i bambini, lui vive in un residence. Delia, che in passato ha sofferto di anoressia, è una biologa nutrizionista, Gaetano è uno sceneggiatore di programmi televisivi. Delia e Gae si incontrano per una cena in un ristorante, devono apparentemente discutere dell’organizzazione delle vacanze dei loro figli...ma presto capiamo che quell’incontro servirà ai due protagonisti per compiere un viaggio dentro la loro storia d’amore e scoprirne le ragioni della fine.

Nessuno si salva da solo: recensione La coppia Mazzantini-Castellitto torna in sala a tre anni da Venuto al mondo. Leggete la nostra recensione di Nessuno si salva da solo





Curiosità



"Nessuno si salva da solo" è basato sull'omonimo romanzo della scrittrice Margaret Mazzantini, moglie di Sergio Castellitto, che ha curato anche la sceneggiatura del film.



"Nessuno si salva da solo" è il terzo adattamento diretto da Sergio Castellitto basato su un romanzo della moglie Margaret Mazzantini. Gli altri due adattamenti sono "Non ti muovere" del 2004 e "Venuto al mondo" del 2012.



Nel film nel ruolo di "Vito" appare il cantautore Roberto Vecchioni







La colonna sonora



La colonna sonora del film è del compositore e pianista italo-venezuelano Arturo Annecchino (Le cinque rose di Jennifer). Sergio Castellitto e Annecchino hanno collaborato anche per i film Venuto al mondo, La bellezza del somaro e Fortunata.

La colonna sonora include brani di Lucio Dalla ("La sera dei mircoli"), Tom Waits ("Jersey Girl"), Leonard Cohen ("Tower of Song") e Asaf Avidan ("Different Pulses").



TRACK LISTINGS:

1. Graceful

2. Elis - Arturo Annecchino, Costanza Cutaia & Martina Sciucchino

3. Pairs

4. Nosenoi - Arturo Annecchino, Costanza Cutaia & Martina Sciucchino

5. Asken - Arturo Annecchino & Costanza Cutaia

6. Wei Wei Wei - Arturo Annecchino, Costanza Cutaia & Martina Sciucchino

7. Pairs Two

8. She Was Now - Arturo Annecchino, Costanza Cutaia & Ivanka Mazurkijevic

9. Doubtfully

10. Quicker - Arturo Annecchino & Costanza Cutaia

11. Tone

12. Dis

13. She Set Down

14. I Had Not - Arturo Annecchino & Martina Sciucchino

15. Try Way - Arturo Annecchino & Martina Sciucchino

16. Zuiker - Arturo Annecchino & Costanza Cutaia

17. Zig Zag