The Domestics: trailer italiano del thriller-horror post apocalittico con Kate Bosworth

Di Pietro Ferraro venerdì 14 settembre 2018

The Domestics: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror post apocalittico di Mike P. Nelson nei cinema italiani dal 4 ottobre 2018.

Il 4 ottobre arriva nei cinema italiani, con Eagle Pictures, il thriller-horror post apocalittico The Domestics, esordio alla regia di Mike P. Nelson, una sorta di I Guerrieri della notte "on the road" che strizza l'occhio a classici come la serie Mad Max.

Il film vede protagonisti Kate Bosworth (Homefront, Somnia) e Tyler Hoechlin (Cinquanta Sfumature di Rosso) volto noto delle serie tv Teen Wolf e Supergirl (dove l'attore ha impersonato Superman).





In un terrificante mondo post apocalittico abitato da violente gang divise in fazioni, Nina (Kate Bosworth) e Mike (Tyler Hoechlin) viaggiano attraverso il paese, desolato e senza legge, in cerca di salvezza. Dopo il cataclisma pochi sono sopravvissuti, le città sono state abbandonate e i gruppi di superstiti si sono organizzati in bande in lotta tra loro. Ogni fazione rappresenta una specie di “incubo americano” e i loro membri non si fermano davanti a nulla, con il predominio come unico obiettivo. Restare vivi non sarà facile.

I realizzatori di "The Domestics" menzionano Mad Max come fonte d'ispirazione per il film, ma sottolineano che "The Domestics" mette in scena un suo mondo e non un collage di cose che abbiamo già visto. A Kate Bosworth la storia del film ricorda anche il lavoro dello scrittore Cormac McCarthy (The Road), mentre il regista Mike P. Nelson confermaa la saga post apocalittica di George Miller come ispirazione, in particolare il primo film"Interceptor".

Non ho vergogna dicendo che Mad Max è un'ispirazione, e lo dico principalmente riguardo alla versione del 1979. Fury Road, Mad Max 2, sono fantastici, e io li amo, ma l'originale Mad Max aveva una qualità così unica perché si percepisce molto bene che il mondo è andato in malora è che le persone sono diventate cattive. Per me è stata una specie di idea alla base del mio film: volevo che le persone nel film fossero la cosa che suscitasse maggiormente l'atmosfera post apocalittica.

Il cast del film è completato da Lance Reddick, Dana Gourrier, Thomas Francis Murphy, David Dastmalchian, Lee Perkins e l'attrice, modella e ballerina giapponese Sonoya Mizuno apparsa in Ex Machina, La La Land e Annientamento dove ha interpretato l'umanoide che appare nel finale.