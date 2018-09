Venom, PG-13 per il film con Tom Hardy

Di Federico Boni venerdì 14 settembre 2018

Venom sarà vietato ai minori di 13 anni nelle sale d'America.

Venom, primo spin-off di Spider-Man, ha fatto suo il punteggio PG-13 dalla MPAA. Un'etichetta comunque temuta dai fan del personaggio Marvel, da sempre considerato difficilmente adatto alle famiglie.

Il regista Ruben Fleischer aveva promesso sangue e violenza, e a giudicare da questo divieto in sala per i minori di 13 anni in casa Sony non sembrerebbero essere intervenuti con il macete per alleggerire la pellicola. Certo non ci troviamo dinanzi all'R-Rated di Deadpool, da molti agognato, ma non a caso gli analisti prevedono un ottimo debutto in sala per il film, pari a circa 60 milioni di dollari in 3 giorni. La durata della pellicola dovrebbe essere pari a un'ora e 52 minuti.

Scritto da Scott Rosenberg (Pain & Gain, Jumanji) e Jeff Pinkner (The Amazing Spider-Man 2), il film poggia sulle ampie spalle di Tom Hardy, affiancato da Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott e Jenny Slate. Al cinema dal 4 ottobre 2018, Venom amplierà l'Universo Uomo Ragno, anticipando i film dedicati a Jackpot, Black Cat, Kraven il cacciatore, Silver Sable e Morbius, con Jared Leto nei panni del protagonista.

Fonte: Comingsoon.net