Stasera in tv: "Silence" su Rai 3

Di Pietro Ferraro sabato 15 settembre 2018

Rai 3 stasera propone "Silence", dramma storico del 2016 diretto da Martin Scorsese e interpretato da Andrew Garfield, Adam Driver e Liam Neeson.





Cast e personaggi

Andrew Garfield: Padre Sebastião Rodrigues

Adam Driver: Padre Francisco Garupe

Liam Neeson: Padre Cristóvão Ferreira

Tadanobu Asano: interprete

Ciarán Hinds: Padre Alessandro Valignano

Shinya Tsukamoto: Mokichi

Yōsuke Kubozuka: Kichijiro

Issei Ogata: Inoue Masahige

Yoshi Oida: Ichizo

Nana Komatsu: Monica (Haru)

Ryō Kase: Juan (Chokichi)

Yasunari Takeshima: Haku

Tetsuya Igawa: gesuita

Béla Baptiste: Dieter Albrecht

Doppiatori italiani

Davide Perino: Padre Sebastião Rodrigues

Gianfranco Miranda: Padre Francisco Garupe

Alessandro Rossi: Padre Cristóvão Ferreira

Niseem Onorato: interprete

Stefano De Sando: Padre Alessandro Valignano

Taiyo Yamanouchi: Mokichi

Simone D'Andrea: Kichijiro

Oliviero Dinelli: Inoue Masahige

Hal Yamanouchi: Ichizo

Jun Ichikawa: Monica (Haru)

Raffaele Carpentieri: Haku

Massimiliano Manfredi: gesuita

Alessandro Budroni: Dieter Albrecht





Trama e recensione

"Silence" racconta la storia di due missionari portoghesi che nel XVII secolo intraprendono un lungo viaggio irto di pericoli per raggiungere il Giappone, alla ricerca del loro mentore scomparso, padre Christovao Ferreira, e per diffondere il cristianesimo. Scorsese dirige Silence da una sceneggiatura scritta da lui stesso con Jay Cocks. Il film, basato sul romanzo di Shusaku Endo del 1966, esamina il problema spirituale e religioso del silenzio di Dio di fronte alle sofferenze umane.

Curiosità



Il film è tratto dal romanzo storico "Silenzio" dello scrittore giapponese Shūsaku Endō, che ripropone appunto le persecuzioni subite dai cristiani durante il periodo Tokugawa nella prima metà del XVII secolo in Giappone.



Il film segna una reunion di Scorsese e lo sceneggiatore Jay Cocks, che già aveva scritto per il regista i film Gangs of New York e L'età dell'innocenza.



Adam Driver ha perso 22 chili per il ruolo; 13 prima delle riprese e 9 durante le riprese.



Liam Neeson ha definito l'atteggiamento sul set di Martin Scorsese "intimidatorio" e che il regista"richiede assoluto silenzio...se sente un suono minuscolo, s'imbestialisce".



La prima del film è stata tenuta in Vaticano per 400 sacerdoti gesuiti.



Le riprese hanno richiesto un totale di 73 giorni.



Quando il progetto è stato annunciato, Daniel Day-Lewis era designato al ruolo di Padre Ferreira, Gael García Bernal a quello di Padre Rodrigues, e Benicio Del Toro doveva interpretare Padre Francisco Garupe. Sono tutti usciti dal progetto dopo ripetuti ritardi nella fase di sviluppo.



Daniel Day-Lewis e Liam Neeson si sono sostituiti a vicenda in progetti che sono rimasti bloccati in fase di sviluppo per anni. Neeson doveva interpretare Abraham Lincoln nel biopic Lincoln (2012). Quando Neeson abbandonò il progetto, Day-Lewis lo sostituì. In seguito, Neeson ha sostituito Day-Lewis in questo film, dopo che Day-Lewis ha rinunciato al ruolo di Padre Ferreira.



La storia è basata su fatti storici. Tuttavia, pur mantenendo il nome del personaggio dell'eroico mentore, padre Ferreira, che è una figura storica reale, l'autore Shusaku Endo ha cambiato la nazionalità dell'eroe, che in realtà era un italiano di nome Giuseppe Cara, in portoghese, rendendolo così della stessa nazionalità di Ferreira, e gli diede il nome fittizio di Sebastian Rodrigo (nella traduzione inglese, tradotto come Rodrigues).



Martin Scorsese e lo sceneggiatore Jay Cocks avevano scritto una prima stesura del film negli anni '90 con Scorsese che avrebbe voluto dirigerlo dopo Gangs of New York (2002). Ma quando Scorsese non ha potuto ottenere finanziamenti per il progetto, ha deciso di girare The Aviator (2004).



Liam Neeson ha perso 9 chili per il suo ruolo.



L'autore Shûsaku Endô si è ispirato a La strada (1954) di Federico Fellini nel concepire questa storia, in particolare per il personaggio di Kichijiro.



Originariamente Ken Watanabe aveva in programma di interpretare un interprete giapponese per i sacerdoti gesuiti. Si è ritirato prima dell'inizio delle riprese.



Ang Lee ha aiutato Martin Scorsese a segliere i diversi luoghi per le riprese del film a Taiwan.



La produttrice Emma Tillinger Koskoff ha confessato di aver trovato le riprese estenuanti come mai avevano sperimentato lei e Martin Scorsese. Le condizioni meteorologiche a Taiwan erano inospitali e la produzione era dipendente dalla luce del giorno. Il budget non permetteva alcun lusso.



Secondo Martin Scorsese Silence parla della "necessità di credere combattendo la voce dell'esperienza".



Terzo film a sfondo religioso di Martin Scorsese, dopo L'ultima tentazione di Cristo (1988) e Kundun (1997).



Andrew Garfield e Adam Driver hanno trascorso una settimana a St. Buenos, un ritiro gesuita a St. Asaph, vicino a Prestatyn, nel Galles. Non hanno parlato per una settimana, secondo le regole del ritiro, in modo che potessero avere un'idea della spiritualità necessaria per i ruoli.



Martin Scorsese ha ricevuto il romanzo "Silence" del Rev. Paul Moore nel 1988. Moore era il più famoso sacerdote episcopale protestante liberale del suo tempo, quando era vescovo della diocesi di New York.



Il produttore Irwin Winkler ha definito Silence il miglior film che Martin Scorsese abbia mai realizzato. Winkler ha prodotto i film di Scorsese New York, New York (1977), Toro scatenato (1980) e Quei bravi ragazzi (1990), ed è stato produttore esecutivo di The Wolf of Wall Street (2013).



Il direttore della fotografia Rodrigo Prieto ha riferito che il film è stato girato per la maggior parte in 35 mm, tranne le scene notturne con le candele. Quelle scene sono state girate in digitale, con una Arri Alexa e lenti anamorfiche Zeiss a causa della scarsa illuminazione.



I tre personaggi principali sono portoghesi, ma a parte i loro nomi, nessuno di loro parla una parola di portoghese per tutto il film. Le masse sono condotte in latino.



Secondo film basato sul romanzo omonimo di Shūsaku Endō. Il primo è stata una produzione giapponese, Chinmoku (1971), uscita nel 1971, cinque anni dopo la pubblicazione del libro.



Martin Scorsese ha dedicato questo film a sua moglie Helen Morris Scorsese e alla loro figlia Francesca Scorsese.



Liam Neeson ha interpretato un altro prete gesuita in Mission (1986).



Per il suo ruolo profondamente religioso come sacerdote gesuita nel film, Andrew Garfield è stato intensamente guidato da padre James Martin, stimato autore e redattore di "The National Catholic Review - America".



Seconda collaborazione tra Martin Scorsese e Liam Neeson dopo Gangs of New York (2002).



Martin Scorsese ha letto il romanzo originale in Giappone.



Dopo che il personaggio di Andrew Garfield è stato apostatizzato, si può udire un gallo cantare tre volte. Nella Bibbia, dopo che Pietro ha rinnegato Gesù tre volte, è scritto che un gallo cantò.



Il regista Martin Scorsese appare nel film in un cameo: verso la fine, quando Ferreira e Rodrigues sono a Nagasaki e controllano il materiale scaricato dalla nave mercantile, Scorsese è seduto ad un tavolo nel cortile, all'estrema sinistra, con indosso un tradizionale mantello da missionario e un cappello nero a tesa larga.



Il film costato tra i 40 e i 50 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 23.







La colonna sonora



La musica per il film è stata composta da Kim Allen Kluge , ex direttore musicale della Quad City Symphony Orchestra e Kathryn Kluge .

Gran parte della colonna sonora include suoni ambientali notturni e oceanici ripetuti su molte tracce.



