Ride: trailer e poster del thriller con Bella Thorne e Jessie T. Usher

Di Pietro Ferraro domenica 16 settembre 2018

Ride: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller con Bella Thorne e Jessie T. Usher nei cinema americani dal 5 ottobre 2018.

Disponibili trailer e poster di Ride, un nuovo thriller con Bella Thorne, Jessie Usher, Will Brill, Hailee Lautenbach, Sara Lindsey e Byron L. Hopkins.





Di giorno un attore in difficoltà, James (Jessie T. Usher, Independence Day: Rigenerazione) paga le sue bollette trasportando le persone a Los Angeles e dintorni attraverso un'applicazione mobile. La sua serata inizia come nessun'altra, ma non riesce a credere alla sua fortuna quando raccoglie la bellissima Jessica (Bella Thorne, Assassination Nation), con cui stabilisce subito un'intesa. Il cliente successivo, il chiacchierone Bruno (Will Brill, "The OA"), convince James a tornare da Bella e invitarla a unirsi a loro per una notte di spasso. Ma le cose prendono una svolta scioccante quando Bruno, armato di una pistola e con un'idea contorta di divertimento, li costringe ad un terrificante e spericolata corsa che rapidamente finisce fuori controllo.

"Ride" è scritto e diretto dall'esordiente Jeremy Ungar che ha iniziato la sua carriera con una serie di cortometraggi tra cui Sleepers of the City, An Omelette per Claire, A Short Film About Kissing e il corto documentario Soy Cubana.

Bella Thorne è ormai diventata una star a pieno titolo ed è estremamente popolare. Ha ottenuto la sua prima grande occasione nel film Fratelli per la pelle dei Farrelly Brothers nel lontano 2003. In seguito è stata lanciata dalla sitcom di Disney Channel A Tutto Ritmo interpretata con la Zendaya di Spider-Man Homecoming. Da allora ha recitato in numerosi film tra cui Insieme per forza al fianco di Adam Sandler, nella teen-comedy L'A.S.S.O. nella manica, nell'horror The Babysitter e nel recente dramma romantico Il sole a mezzanotte - Midnight Sun.

Fonte: Firstshowing.net