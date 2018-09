Evil Dead: Bruce Campbell favorevole ad un nuovo e più giovane Ash

Di Pietro Ferraro domenica 16 settembre 2018

Bruce Campbell afferma di voler passare il ruolo di Ash ad un attore più giovane.

I fan serbano ancora una speranza che Bruce Campbell torni sui suoi passi sull'annuncio del suo ritiro come Ash Williams nella serie di Evil Dead, ma ora una nuova dichiarazione dell'attore rende quella speranza ancor più flebile.

Dopo la cancellazione della serie tv Ash vs Evil Dead di Starz, Campbell ha dichiarato di aver finito con Ash, nonostante le petizioni dei fan affinché Netflix acquisisse la serie tv per una quarta stagione. Ma Campbell sembra aver preso una decisione definitiva, tanto che in una recente intervista con Entertainment Weekly ha dato la sua approvazione affinché un nuovo Ash prosegua il franchise "Evil Dead".

Sarei perfettamente a posto se trovassero un giovane Ash, tentassero qualche nuova incarnazione, che qualche altro povero bastardo si sporchi di sangue.

Le parole di Bruce Campbell rivelano il bisogno dell'attore 60enne di appendere motosega e fucile al chiodo e passare il testimone, permettendo a Sam Raimi di fare altri film di "Evil Dead" o un'altra serie tv con la sua benedizione. Campbell suggerisce persino l'idea di un crossover dei personaggi del remake di "Evil Dead" di Fede Alvarez e di quelli rimasti della serie tv "Ash vs Evil Dead".

Spero che ci siano molte varianti di Evil Dead. Hai i personaggi rimasti della serie, hai i personaggi del remake che abbiamo fatto qualche anno fa. Puoi intersecare gli universi.

L'unico problema con tutto questo restano i fan. Sicuramente molti di loro accetterebbero una continuazione di "Evil Dead" senza Bruce Campbell, soprattutto un sequel del remake del 2013 di cui si è discusso. Portare qualcun altro nel ruolo di Ash è un altro paio di maniche. Per la maggior parte dei fan, Bruce Campbell e Ash sono inseparabili, e sarebbe davvero molto difficile accettare un altro attore nel ruolo.

Per quanto riguarda Campbell, l'attore tornerà a prestare la voce al personaggio in un prossimo videogioco di realtà virtuale, ma al momento non ci sono dettagli su questo progetto.

