Joker: foto e video dal set, logo e prima immagine ufficiale di Zazie Beetz

Riprese in corso del film sul Joker diretto da Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix.

Riprese in corso in quel di New York per il film Joker diretto da Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix. Su Twitter sono trapelate nuove foto e un video dal set, una'immagine con un ciak che potrebbe svelare un potenziale logo ufficiale del film e una prima immagine ufficiale del personaggio di Zazie Beetz, condivisa su Instagram dal regista Todd Phillips.

Nel video dal set vediamo l'Arthur Fleck di Joaquin Phoenix con indosso make-up e costume di scena del Joker, lo vediamo in una metropolitana con altri clown. Il Joker di Phoenix è poi mostrato nel dettaglio in alcune nuove foto e il look pare rievocare quello di Heath Ledger in Il cavaliere oscuro.

In una delle nuove foto dal set c'è anche il manifesto di una campagna elettorale che lancia il Thomas Wayne di Brett Cullen come nuovo sindaco di Gotham. Il regista Todd Phillips in origine aveva reclutato Alec Baldwin per interpretare il ruolo, ma l'attore ha rapidamente abbandonato il progetto dopo aver appreso la caratterizzazione del personaggio. Joker intende ritrarre Thomas Wayne come un personaggio alla Donald Trump, e i due avranno più cose in comune che essere solo uomini d'affari. In Joker, Thomas Wayne è infatti in corsa per una posizione politica di primo piano a Gotham.

Con la sua performance in Joker, Phoenix diventerà il quarto attore a rappresentare in versione live-action l'arcinemico di Batman. Cesar Romero è stato il primo con il film tv Batman del 1966 e la successiva serie tv con Adam West. Jack Nicholson ha interpretato il Joker al fianco di Michael Keaton nel film di Batman del regista Tim Burton del 1989, mentre Heath Ledger ha vinto un Oscar postumo per il suo disturbatissimo e disturbante Joker nel film del 2008 "Il cavaliere oscuro" di Christopher Nolan.

Riprese in corso per il film del Joker con Joaquin Phoenix il cui personaggio ora sappiamo chiamarsi Arthur Fleck. Il regista Todd Phillips e lo studio dopo una prima immagine ufficiale di Phoenix nei panni di Fleck hanno pubblicato un nuovo video con l'attore che indossa il trucco da clown e bisogna ammettere che l'impatto è notevole.

Warner Bros. e Todd Phillips hanno condiviso un video su Twitter di un filmato di prova trucco con Joaquin Phoenix che sfoggia un nuovo look per il Joker, accompagnato dal brano "Laughing", hit del 1969 della band canadese dei Guess Who.

Ricordiamo che questo è solo un test, quindi il look finale di Phoenix potrebbe essere cambiato quando il film arriverà nei cinema. Il film del Joker si sta girando attualmente a New York con un cast che include il comico Marc Maron, Robert De Niro e Zazie Beetz, vista di recente in Deadpool 2 nei panni di Domino.

Il regista Todd Phillips (Una notte da leoni) ha pubblicato la prima immagine ufficiale di Joaquin Phoenix nel film Joker, rivelando anche il nome del personaggio: Arthur Fleck. L'attore e Phillips hanno rivelato che il film, ambientato negli anni '80, non sarà un normale film di supereroi, affermando che sarà invece uno studio psicologico sul personaggio dal budget contenuto.

Il nome del Joker di Joaquin Phoenix era già trapelato all'inizio di quest'anno, ma la cosa interessante è che una delle caratteristiche uniche del personaggio nei fumetti è il fatto che nessuno conosce realmente l'identità del. Durante il recente Comic-Con di San Diego Geoff Johns ha rivelato nuovi dettagli sulla sua nuova miniserie Batman: Three Jokers che vedrà il Cavaliere Oscuro scosso dalla rivelazione che non c'è solo un Joker libero nel mondo. Nel precedente "Darkseid War" di Johns, Batman ha avuto accesso alla sedia di Mobius che lo ha reso un dio. Le risposte a tutti i più grandi misteri dell'universo erano a disposizione del Cavaliere Oscuro, ma Batman ah chiesto alla sedia una semplice domanda: chi è realmente il Joker? E la risposta non è stato un nome, ma bensì la rivelazione che nel mondo esistono non uno, ma tre Joker.

Nell'immagine ufficiale Joaquin Phoenix appare dimagrito e con i capelli lunghi, l'assenza di make-up che strizzi l'occhio al Joker contribuisce a creare curiosità intorno a questo approccio alternativo ai cinecomic. Sono disponibili anche alcune foto trapelate dal set che mostrano Phoenix che balla sorridendo mentre suona il naso di un clown. Le foto rivelano che Fleck ha appena lasciato L'agenzia di talenti "Ha-Ha" di Amusement Mile, nei fumetti un vecchio quartiere di Gotham. Si ritiene che l'agenzia nel film sia gestita dal personaggio interpretato dal comico Marc Maron, nel cast insieme a Robert De Niro e Zazie Beetz. La scena è stata girata nel quartiere Harlem di Manhattan a New York.

Su Twitter è stato condiviso anche un video dal set che vede Phoenix nei panni di Fleck con in mano un sacchetto di carta marrone mentre esce da un edificio, seguito da un uomo vestito da pagliaccio. I due sembrano avere un'accesa discussione prima che Arthur gli afferri il naso finto, lo butti via e scappi nella direzione opposta.

E' stato confermato che il nuovo film del Joker non sarà collegato all'universo cinematografico DC esistente e che lancerà una nuova divisione della DC Films che potrebbe essere chiamata DC Dark (o DC Black). L'uscita del film è fissata al 4 ottobre 2019.

