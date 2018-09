Box Office Italia, Mamma Mia 2 rimane in testa - benissimo Sulla mia Pelle

Di Federico Boni lunedì 17 settembre 2018

Mamma Mia 2 davanti a tutti con il minimo sforzo. Weekend povero al botteghino.

Box Office Usa, delude The Predator con appena 24 milioni The Predator batte The Nun al debutto americano ma senza strafare. Un weekend disastroso. Mamma Mia: Ci Risiamo è infatti riuscito a mantenere la vetta del botteghino italiano con appena 676.251 euro incassati in 4 giorni. Solo 1.236 euro a copia per il musical Universal, arrivato ai 2.518.151 euro totali. Lontani anni luce i 9 milioni totali incassati dal primo capitolo 10 anni or sono. Dietro Cher & Meryl Streep 'tiene' Hotel Transylvania 3, vero successo da 11.468.457 euro totali, seguiti dalla new entry The Equalizer 2, partito con 594.179 euro in 4 giorni. Il primo capitolo ne incassò al debutto 979.202.

Quarta posizione e 530.529 euro per Gotti - il Primo Padrino, seguito dai 4.6 milioni di euro di Mission: Impossible - Fallout, dai 1.178.969 euro di Slender Man, dai 3 milioni di Resta con Me, dai 239.914 euro in 4 giorni di Un affare di Famiglia e dai 244.479 euro in 5 giorni di Sulla mia Pelle, uscito in contemporanea su Netflix. Solo 84 sale a disposizione e di gran lunga la miglior media della Top10 per il titolo LuckyRed, con ben 2.383 euro incassati a copia e 37.007 ticket staccati. Un indiscusso successo che avrebbe potuto fruttare ancor più soldi, se in tutta Italia non fossero esplose proiezioni pirata. Circa 3000 persone, tra Milano e Roma, l'hanno visto a cielo aperto senza pagare un euro. Male, molto male La Profezia dell'Armadillo, partito con 147.061 euro in 4 giorni e una media di poco superiore agli 800 euro a copia.

Giornata ricca quella di mercoledì grazie allo sbarco monster de Gli incredibili 2, annunciato vincitore del weekend, seguito 24 ore dopo dagli arrivi di The Nun - La Vocazione del Male, Un figlio all'improvviso, Un amore così Grande, Una storia senza nome, Sembra mio Figlio, Piazza Vittorio, La Banda Grossi, Bogside Story, Boxe Capitale e Lola + Jeremy.