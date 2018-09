Suicide Squad 2: la sceneggiatura è pronta

Di Pietro Ferraro lunedì 17 settembre 2018

Todd Stashwick, co-sceneggiatore di "Suicide Squad 2" ha annunciato che una prima bozza della sceneggiatura è completata.

Todd Stashwick, co-sceneggiatore di Suicide Squad 2, ha confermato che una prima bozza della sceneggiatura del sequel è completa. Anche se la prima puntata non è andata bene dal punto di vista della ricezione critica, l'originale Suicide Squad è stato indiscutibilmente un successo finanziario, con un incasso di 746,8 milioni di dollari che ha fornito rassicurazioni nel dare luce verde ad un sequel.

Film DC: tutti i film live-action attualmente in sviluppo Scopriamo quanti e quali sono i film DC attualmente in sviluppo alla Warner Bros.

"Suicide Squad" 2 è stato scritto da Todd Stashwick, David Bar Katz e dal regista Gavin O'Connor. Stashwick dice: "Abbiamo terminato il nostro progetto e ne sono davvero orgoglioso". Ovviamente Stashwick non ha fornito ulteriori dettagli specifici della trama o su chi apparirà nel sequel. Tuttavia Stashwick ha indicato che sarà un vero e proprio sequel del primo film e non un reboot o prequel di alcun tipo.

Per quanto riguarda un potenziale via alle riprese, in precedenza si era pianificata la produzione in autunno, ma quella finestra temporale è saltata, lasciando il posto alle riprese del Joker di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, che si sta girando a New York. Anche se i personaggi devono ancora essere confermati, si ritiene che "Suicide Squad 2" si svolgerà subito dopo il film Birds of Prey di Cathy Yan, che sarà interpretato da Margot Robbie nei panni di Harley Quinn. Lo studio sembra piuttosto irremovibile sul realizzare lo spin-off di Harley Quinn il prima possibile.

Oltre al film di Joker interpretato da Joaquin Phoenix, DC Films sta anche sviluppando un film indipendente per la versione di Jared Leto del personaggio, che sarà completamente diverso da quello a cui Phoenix sta lavorando con il regista Todd Phillips. Il film con Leto sarà ovviamente uno spin-off di "Suicide Squad 2", ma non si sa quando quel progetto inizierà le riprese.

Oltre ai progetti "Joker" e "Birds of Prey", DC Films si prepara anche a far uscire Aquaman e Wonder Woman 1984. Il tanto atteso film di Flash dovrebbe iniziare le riprese all'inizio del prossimo anno e il Batman di Matt Reeves dovrebbe seguire poco dopo. Dovremo solo aspettare e vedere che priorità avrà e dove sarà collocato "Suicide Squad 2" sulla tabella di marcia di Warner Bros.

Fonte: Screenrant / Discussing Film