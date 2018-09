The Kept, Angelina Jolie produttrice e protagonista dell'adattamento

Di Federico Boni lunedì 17 settembre 2018

Un nuovo ruolo da protagonista per Angelina Jolie.

Tra poco più di un anno in sala con Maleficent 2, Angelina Jolie ha firmato i documenti per produrre e interpretare The Kept, adattamento dell'omonimo romanzo di James Scott, edito nel 2014 e mai arrivato in Italia. Parola di Deadline.

La storia si svolge nell'inverno del 1897 nella parte settentrionale dello stato di New York, in una fattoria isolata. L'ostetrica Elspeth Howell torna a casa e trova suo marito e quattro dei suoi figli uccisi. La donna viene ferita dall'assassino, mentre il figlio dodicenne Caleb sopravvive alla furia omicida dell'uomo perché nascosto. Il ragazzo si prende cura della mamma ferita, per poi mettersi entrambi sulle tracce dell'assassino.

L'adattamento del film sarà scritto da Alice Birch, più nota per l'acclamata serie britannica Lady MacBeth, con la Imperative Entertainment della Jolie in cabina di produzione al fianco di Dan Friedkin e Bradley Thomas.

Fonte: Comingsoon.net