Boxe Capitale: trailer e poster del documentario sul mondo della boxe

Di Pietro Ferraro martedì 18 settembre 2018

Dopo la tappa al RIFF (Rome Indipendent Film Festival), arriva in sala il 20 settembre Boxe Capitale, film che ripercorre la nascita e la storia del mondo della Boxe. Il regista Roberto Palma, attraverso interviste ai protagonisti di questa disciplina, vecchie glorie e giovani talenti, ne narra la nascita e l’evoluzione, regalandoci anche una diversa visione della città di Roma.

Nostalgia, sorrisi, rabbia, disciplina: questo e tanto altro emerge dai racconti dei protagonisti che hanno reso Roma la capitale della Boxe.

“Boxe capitale” è un viaggio trasversale nel pugilato romano. Un mondo con più di cento anni di storia dove all’interno vi sono i vecchi racconti, le intramontabili leggende, la malinconia del passato, i mille personaggi, le storiche palestre, le nuove realtà delle periferie, i volti, le tensioni degli spogliatoi e il calore del pubblico romano. C’è la boxe e c’è la città di Roma.

Il film prodotto da Magda Film e distribuito da Asap Cinema Network sarà proiettato in anteprima al Nuovo Cinema Aquila di Roma dal 20 settembre per poi proseguire il suo viaggio in tutta Italia.

NOTE DI REGIA

Il pugilato è una specie di jazz. Più è bello, meno gente lo apprezza. George Foreman

Premetto nel dire che Roma e la boxe hanno un rapporto che dura da più di cento anni. Questo documentario è nato dalla mia passione per la boxe, un mondo che fino a poco tempo fa conoscevo solo da spettatore. Quando assistevo ai match mi sono sempre chiesto che storie ci fossero dietro quei pugili e, con la curiosità di un bambino, sono andato a scoprire questi piccoli idoli locali, il loro passato e le loro prospettive per il futuro. In fase di scrittura ho voluto creare un quadro il più possibile completo sul pugilato romano grazie alle storie che mi venivano raccontate, dal vecchio al giovane maestro, dal campione del mondo al pugile esordiente. Non sono solo le persone ma i luoghi stessi a parlare, palestre storiche che hanno visto allenarsi i miti del passato e che ora affrontano le difficoltà del presente. Ho cercato di essere il più discreto possibile, lasciando che le storie degli intervistati creassero il filo conduttore del mio discorso e cercando di tornare ad una sorta di “documentario popolare” con un linguaggio accessibile a tutti. Ho voluto raccontare la boxe nella città di Roma e provare a rivivere i ricordi che mi hanno tramandato i miei nonni e che ancora riecheggiano in qualche vecchio bar o in qualche storica palestra della città. [Roberto Palma]