Torino 2018, Santiago, Italia di Nanni Moretti film di chiusura

Di Federico Boni martedì 18 settembre 2018

Nanni Moretti torna al cinema con un film-documentario, Santiago, Italia, film di chiusura del Torino Film Festival.

Torino 2018, il Festival omaggia Ermanno Olmi Una giornata interamente dedicata ad Ermanno Olmi. Così il Festival del Cinema di Torino ricorda il regista recentemente scomparso. Colpo a sorpresa da parte della 36.ma edizione del Torino Film Festival, che si terrà dal 23 novembre al 1° dicembre 2018.

A chiudere la manifestazione, infatti, sarà "Santiago, Italia" di Nanni Moretti, film-documentario che racconta, attraverso le parole dei protagonisti e i materiali dell'epoca, i mesi successivi al colpo di stato dell'11 settembre 1973 che pose fine al governo democratico di Salvador Allende, e si concentra in particolare sul ruolo svolto dall'ambasciata italiana a Santiago, che diede rifugio a centinaia di oppositori del regime del generale Pinochet, consentendo poi loro di raggiungere l'Italia.

Prodotto da Sacher Film, Le Pacte, Storyboard Media e Rai Cinemam, il film uscirà al cinema giovedì 6 dicembre 2018 distribuito da Academy Two. Per il 65enne Moretti, direttore artistico del Torino Film Festival dal 2007 al 2008, sarà il ritorno in sala 3 anni dopo Mia madre, presentato in concorso al 68º Festival di Cannes e vincitore di due David e due Nastri d'Argento.