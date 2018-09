Due irresistibili brontoloni, Eddie Murphy star del remake

Di Federico Boni martedì 18 settembre 2018

Ancora remake dalla Warner. Tornano i due irresistibili brontoloni.

Eddie Murphy è in trattative per prendere parte al remake di Due irresistibili brontoloni, commedia del 1993 trainata da Jack Lemmon e Walter Matthau. Parola dell'Hollywood Reporter.

Diretto da Donald Petrie il film incassò oltre 70 milioni solo negli Usa, tanto da giustificare un sequel, That's amore - Due improbabili seduttori, con la nostra Sophia Loren. A dirigere questo rifacimento Tim Story, regista di Ride Along.

Protagonisti della storia originale Max e John, ovvero due vecchi vicini di casa da sempre in guerra l'uno con l'altro. Quando arriva una nuova vicina, Ariel, insegnante ultra-quarantenne ancora piacente, i due ne combineranno di tutti i colori. Per Murphy sarà l'ennesimo remake dopo Dr. Doolittle e Il professore Matto. Non è chiaro chi lo affiancherà sul set.

Fonte: HollywoodReporter