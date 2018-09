Nanni Moretti sul set del suo nuovo film tra febbraio e aprile 2019

Di Federico Boni mercoledì 19 settembre 2018

4 anni dopo Mia Madre, Nanni Moretti torna sul set.

Torino 2018, Santiago, Italia di Nanni Moretti film di chiusura Un documentario sul colpo di stato dell'11 settembre 1973 che pose fine al governo democratico di Salvador Allende per Nanni Moretti. Non solo il docufilm Santiago, Italia, con cui chiuderà il Torino Film Festival. Nanni Moretti tornerà presto sul set per girare il suo 13esimo film da regista, 4 anni dopo Mia madre.

A svelarlo l'attore Michele Di Mauro, su Facebook, incontrato da Moretti alla Sacher Film per un primo 'colloquio', prima di cedere ad un provino vero e proprio.

'Mi dice che nel film ci saranno 8/10 personaggi importanti. Niente di più', svela Di Mauro. 'Girerà questo nuovo film tra febbraio e aprile'.

Tutto tace, ovviamente, su titolo e trama. D'altronde Moretti lavora da sempre nella più totale riservatezza, ma è chiaro che il ritorno in sala potrebbe diventare realtà entro la fine del 2019.

Nella sua carriera Moretti ha vinto otto David di Donatello, undici Nastri d'argento, un Leone d'argento - Gran premio della giuria per Sogni d'oro alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, l'Orso d'argento, gran premio della giuria per La messa è finita al Festival di Berlino, il Prix de la mise en scène per Caro diario e la Palma d'Oro per La Stanza del Figlio al Festival di Cannes.