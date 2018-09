IT: nuova statua "Iron Studios" del Clown Pennywise di Bill Skarsgård

Di Pietro Ferraro mercoledì 19 settembre 2018

Il terrificante Clown Pennywise di Bill Skarsgård, protagonista del campione d'incassi "IT", ritratto in una nuova inquietante statua di "Iron Studios".

IT 2 sta attualmente completando le riprese per un'uscita nel 2019. Il sequel arriva sulla scia dell'enorme successo dell'originale IT, un campione d'incassi da 700 milioni di dollari, un'enormità se consideriamo che è costato 35 milioni e che ha spodestato classici come Il sesto senso, Lo squalo e L'esorcista in vetta alla top 10 degli horror più redditizi di sempre.

L'attore Bill Skarsgard volto noto della serie horror Hemlock Grove nonché protagonista della recente serie tv Castle Rock ispirata all'immaginario di Stephen King, si è preso l'onere di portare per la prima volta sul grande schermo l'icona horror Pennywise, cercando di non far rimpiangere la memorabile performance di Tim Curry nella miniserie tv del 1990. Il risultato è stato da brividi, con un approccio molto simile a quello adottato dal compianto Heath Ledger quando ha fornito una nuova memorabile incarnazione al Joker per il film Il Cavaliere Oscuro, dopo quella iconica di Jack Nicholson nel Batman di Tim Burton.

Ora il Clown Danzante di Bill Skarsgard dispone di una nuova statua ufficiale "deluxe" realizzata in scala 1:10 e prodotta da Iron Studios. In un mix di fascino e terrore, il Clown Pennywise è ritratto nel suo abito baroccheggiante e in due diverse versioni: in una lo vediamo sogghignante con un palloncino rosso in mano pronto a ghermire la sua prossima ignara preda, nell'altra appare nella sua forma di terrificante predatore di bambini, mentre "degusta" un piccolo arto mozzato con il volto deformato in un mostruoso ghigno davvero difficile da dimenticare.

Questa versione deluxe e in edizione limitata della statua di Pennywise, che include due teste intercambiabili, tre braccia e una base diorama, è realizzata su riferimenti 3D originali del film forniti dalla Warner Bros., qundi il dettaglio raggiunto va oltre l'impressionte.

La statua realizzata in Polystone e dipinta a mano misura circa 25 cm in altezza ed è disponibile in preordine sul sito Sideshowtoy.

Fonte: Sideshowtoy