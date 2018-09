10 rumors confermati su Star Wars 9

Di Pietro Ferraro mercoledì 19 settembre 2018

Facciamo il punto su "Star Wars 9" con 10 rumors confermati ufficialmente.

Dopo l'acquisizione di Lucasfilm da parte di Disney nel 2012, l'universo di Star Wars è tornato al cinema in gran spolvero con un paio di spin-off di pregio, il notevole Rogue One e il sottovalutato Solo, e una nuova trilogia in divenire, con lo scopo ultimo di concludere la saga Skywalker, composta dall'amato "Il risveglio della Forza" di JJ Abrams e il controverso "Gli ultimi Jedi" di Rian Johnson, che ha convinto la critica ma spaccato il fandom.

Star Wars 9: nuove foto dal set rivelano un pianeta giungla "Star Wars 9" di JJ Abrams ha iniziato le riprese per un'uscita nei cinema fissata al 20 dicembre 2019.

Al centro della nuova trilogia l'eroina Rey, che abbiamo seguito nel suo viaggio alla ricerca del maestro Luke Skywalker, al culmine del quale l'abbiamo vista intraprendere l'addestramento per diventare Jedi. Lungo la strada abbiamo ritrovato Leia, perso Han Solo e visto Rey resistere al fascino del Lato oscuro rappresentato da Kylo Ren, che dopo la conquista della leadership del Primo Ordine ha provato, senza successo, a reclutarla. Nel controverso "Gli Ultimi Jedi" abbiamo anche scoperto che i genitori di Rey in realtà erano solo dei mercanti di rottami che l'hanno abbandonata su Jakku, rivelazione che ha deluso non pochi fan in attesa di un qualche memorabile colpo di scena.

Ora è tempo di guardare avanti al prossimo film della saga, Star Wars: Episodio IX, film che concluderà l'arco narrativo degli Skywalker che è iniziato in ordine cronologico con Star Wars: La minaccia fantasma. Ci sono molte teorie dei fan su cosa potrebbe accadere dopo "Gli ultimi Jedi" così come voci che ipotizzano un ritorno ad alcuni punti della trama de "Il risveglio della Forza" che JJ Abrams, nuovo regista dell'Episodio 9, potrebbe voler riprendere. Per fare il punto della situazione a seguire trovate 10 rumors su Star Wars 9, ognuno dei quali ha avuto una qualche conferma ufficiale.





1. J.J. Abrams tornerà a dirigere Star Wars 9

Dopo che Lucasfilm ha affidato lo sviluppo di una trilogia spin-off a Rian Johnson, ci sono stati diversi candidati alla regia di Star Wars: Episodio 9, e anche se JJ Abrams ha negato che sarebbe tornato alla regia di un altro film di Star Wars, la Disney ha confermato che il regista alla fine ha accettato di prendere le redini del film finale nella nuova trilogia. Abrams da fan della saga ha evidentemente deciso di metterci la faccia e porre la sua firma sull'atteso gran finale della saga degli Skywalker.





2. Il ruolo di Leia non fruirà di un recasting

La scomparsa di Carrie Fisher non solo ha rattristato i fan, ma ha creato incertezza sul futuro del suo personaggio, l'ex principessa ora generale Leia Organa. Leia ha giocato un ruolo essenziale nella Resistenza in "Gli Ultimi Jedi", e sembrava che avrebbe avuto un ruolo più centrale nell'Episodio 9. A seguito della scomparsa dell'attrice, e dopo la conferma che Lucasfilm non avrebbe utilizzato CG per riaverla nell'Episodio 9, sono cominciate a circolare voci su un potenziale recasting di Carrie Fisher. Per fortuna una follia del genere è stata smentita. Dopo la scomparsa dell'attrice, Disney ha deciso di riscrivere l'Episodio 9 e da allora sappiamo che verranno utilizzati filmati esistenti della Fisher, girati per "Gli Ultimi Jedi" e non utilizzati, per riavere Leia nel film finale della nuova trilogia.





3. Billy Dee Williams torna come Lando

Il fatto che "Il risveglio della Forza" sia stato concepito come un sequel de "Il ritorno dello Jedi" ha scatenato una ridda di domande su dove fossero finiti alcuni personaggi della saga in quel lasso di tempo, e uno di questi personaggi era Lando Calrissian. Lando ha passato diverso tempo con Han Solo e come abbiamo visto anche nello spin-off "Solo", la loro amicizia risale a prima che Han incontrasse Leia. Anche se la nuova trilogia ha riportato molti dei vecchi attori nella saga, Billy Dee Williams, l'originale Lando, non era ancora apparso nei nuovi film. Parliamo al passato poichè alcune voci sono state recentemente confermate: Williams riprenderà il ruolo di Lando in "Star Wars 9".





4. Mark Hamill tornerà in Star Wars 9

"Gli Ultimi Jedi" ha mostrato l'eroica dipartita di Luke Skywalker che ha lasciato la dimensione terrena per diventare un tutt'uno con la Forza, questo dopo aver aiutato la Resistenza a sfuggire ad una battaglia con il Primo Ordine. Dopo la morte del personaggio, i fan hanno chiesto a gran voce un ritorno di Luke come Fantasma di Forza per supportare Rey, ma se questa teoria non è stata confermata ne smentita, sappiamo per certo che Hamill è ufficialmente nel cast dell'Episodio 9. Dopo la morte di Han sullo schermo e quella di Leia nella vita reale, l'uscita di scena definitiva di un'altra icona Star Wars sarebbe stato davvero troppo, e poi visto il miserrimo cameo avuto in "Risveglio della Forza" e la successiva dipartita del suo personaggio, Mark Hamill un posto nel finale della nuova trilogia se lo è davvero guadagnato.





5. Star Wars 9 non apporterà cambiamenti a quanto stabilito da "Gli Ultimi Jedi"

Sebbene alcuni fan hanno pesantemente contestato "Gli Ultimi Jedi", sembra davvero improbabile che la Disney possa cambiare alcuni elementi controversi dell'Episodio 9. Alla domanda su come tali lamentele potrebbero influenzare l'Episodio 9, Abrams ha dichiarato: "Non per quanto mi riguarda. Ci sono molte cose che vorrei dire al riguardo, ma credo che sia un po' presto per parlare dell'Episodio 9". I fan più critici dovranno qundi farsene una ragione, ciò che è accaduto in "Gli Ultimi Jedi" rimarrà parte del canone ufficiale.





6. Poe e Finn vanno in missione con Chewbacca

Dopo "Il risveglio della Forza", Finn e Rey sono rimasti separati per gran parte del tempo in "Gli Ultimi Jedi", con Finn impegnato in una missione sotto copertura con la Rose Tico di Kelly Marie Tran. In "Star Wars 9" vedremo all'opera una coppia inedita, quella di Poe & Finn. Le foto trapelate dal set dell'Episodio 9 lo confermano: i due si uniscono a Chewbacca per qualche tipo di missione, un modo per testare / confermare l'alchimia tra i due personaggi sulla lunga distanza.





7. Richard E. Grant non interpreterà il Grand'ammiraglio Thrawn

L'Universo Espanso, ora noto come "Star Wars Legends", ha un sacco di personaggi che i fan vorrebbero vedere nei film. Uno di questi personaggi è il Grand'ammiraglio Thrawn , che è apparso per la prima volta nel romanzo "L'Erede dell'Impero" di Timothy Zahn. In quel libro Thrawn, dopo gli eventi de "Il ritorno dello Jedi", ha preso il comando della sconfitta Flotta Imperiale e l'ha preparata per una nuova guerra, mirando al fragile cuore della Nuova Repubblica. Quando la Disney ha annunciato il casting dell'attore Richard E. Grant per l'Episodio 9, molti fan hanno cominciato a sugggerire che l'attore avrebbe potuto impersonare Thrawn. Quelle voci si sono rivelate false. Quando gli è stato chiesto del ruolo, Grant ha detto che non stava interpretando quel personaggio. Chiaramente come è nella consuetudine di Abrams, nessuno sa neacche lontanamente chi Grant potrebbe impersonare nell'Episodio 9.





8. Star Wars 9 concluderà la saga Skywalker

La saga degli Skywalker comprende un totale di otto film, quindi non sorprende che le voci suggeriscano che l'Episodio 9 tirerà le fila e calerà il sipario. Alcuni dei personaggi più significativi della saga, tra cui Luke Skywalker, sono passati a miglior vita, con i nuovi film che hanno giustamente posto l'attenzione su nuovi personaggi come Rey, Finn e Poe. In un comunicato stampa, Lucasfilm ha fatto riferimento all'Episodio 9 come "l'ultimo capitolo della saga degli Skywalker". Sembra abbastanza chiaro che l'Episodio 9 darà ai fan la possibilità di dire addio ai vecchi personaggi e accogliere i nuovi per avventure future.





9. John Williams si ritirerà dopo aver musicato Star Wars 9

Cosa sarebbe "Star Wars" senza la sua straordinaria colonna sonora? Il galvanizzante tema principale che apre i film, la minacciosa "The Imperial March (Darth Vader's Theme)" o la suggestiva "Binary Sunset", tutta opera del maestro John Williams che rappresenta per la fantascienza quello che Ennio Morricone rapprensenta per il western. Sono cominciate a circolare voci, poi confermate, che Williams avesse in programma di ritirarsi dopo l'Episodio 9. Quelle voci si sono rivelate affidabili: Williams ha annunciato che l'Episodio 9 sarà l'ultimo film che musicherà, segnando inevitabilmente con il suo ritiro la fine di un'era.





10. Rey e Finn saranno di nuovo insieme

Anche se Rey e Finn hanno passato molto tempo insieme in "Il Risveglio della Forza", sono stati separati per gran parte de "Gli Ultimi Jedi", dove ognuno ha affrontato il proprio viaggio e il proprio destino. la separazione di Rey e Finn in "Star Wars 8" ha creato molte attese per una reunion nell'Episodio 9 e a quanto pare sarà proprio così. Durante un'intervista John Boyega, che interpreta Finn, ha parlato un po' dell'Episodio 9 e di ciò che i fan possono aspettarsi. Una cosa che ha menzionato è che Daisy Ridley, l'attrice che interpreta Rey, gli ha inviato un messaggio dopo aver letto la sceneggiatura che diceva: "Oh Mio Dio...siamo di nuovo insieme!".

Fonte: Screenrant