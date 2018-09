Venom, Spider-Man, Avengers: i maglioni natalizi ufficiali ispirati ai supereroi Marvel

Di Pietro Ferraro venerdì 21 settembre 2018

Per i fan degli "Avengers" arriva una linea di maglioni invernali perfetti per Natale.

I fan più irriducibili degli Avengers hanno a disposizione una nuova linea di esclusivi maglioni "Marvel Christmas", che appaiono comodi, colorati e seguono la tradizione vista in tante commedie americane di indossare coloratissimi maglioni natalizi, spesso di fattura artigianale, che sfidano il buon gusto.

La linea include una coppia di maglioni di Spider-Man, che difficilmente vedremo mai indosso al nuovo Peter Parker di Tom Holland. Il design oltre al logo dell'Uomo Ragno sfoggia classici elementi decorativi natalizi tra cui renne e fiocchi di neve.

Per i fan della Marvel che preferiscono un Natale meno sgargiante, c'è il maglione di Venom che oltre al logo "ragnesco" del simbionte sfoggia una colorazione nera ben poco natalizia, ma decisamente la più sobria della linea.

Per i fan di Captain America è disponibile un patriottico maglione rosso, bianco e blu, che dà un tocco "americano" alle festività natalizie. Disegnato seguendo l'iconico costume di "Cap", il maglione è anche fornito di uno scudo sul retro.

Concludiamo con i maglioni dedicati a Thor, Black Panther e Avengers. Il primo sfoggia l'iconico martello Mjolnir, il secondo grazie ad uno schema di colori scuri (nero, grigio e viola) risulta piuttosto sobrio (al pari di quello di Venom) pur non rinunciando ad una vistosa maschera del supereroe wakandiano che campeggia al centro del maglione. Sulm maglione dedicato ai "Vendicatori" campeggia la "A" degli iconici Avengers accompagnata da decorazioni che richiamano ogni membro del team: un pugno verde per Hulk, uno scudo per Captain America, un martello per Thor e una maschera per Iron Man.

La linea di maglioni, in vendita a 54,99$ sul sito Merchoid, oltre alla Marvel include anche maglioni ispirati ai supereroi DC e alla saga di Star Wars.

Fonte: Merchoid