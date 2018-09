Stasera in tv: "Truth - Il prezzo della verità" su Rai 3

Di Pietro Ferraro giovedì 20 settembre 2018

Rai 3 stasera propone "Truth - Il prezzo della verità", dramma biografico del 2015 diretto da James Vanderbilt e interpretato da Cate Blanchett, Robert Redford, Topher Grace e Dennis Quaid.





Cast e personaggi

Cate Blanchett: Mary Mapes

Robert Redford: Dan Rather

Topher Grace: Mike Smith

Dennis Quaid: colonnello Roger Charles

Stacy Keach: colonnello Bill Burkett

Elisabeth Moss: Lucy Scott

Bruce Greenwood: Andrew Heyward

David Lyons: Josh Howard

John Benjamin Hickey: Mark Wrolstad

Dermot Mulroney: Lawrence Lanpher

Andrew McFarlane: Dick Hibey

Rachael Blake: Betsy West

Natalie Saleeba: Mary Murphy

Noni Hazlehurst: Nicki Burkett

Connor Burke: Robert Mapes

Felix Williamson: Mike Missal

Helmut Bakaitis: Dick Thornburgh

Lewis Fitz-Gerald: Louis Boccardi

Nicholas Hope: Marcel Matley

Philip Quast: Ben Barnes

Zahra Newman: Dana Roberson

Eliza Logan: Emily Will

Steve Bastoni: Gil Schwartz

Adam Saunders: Tom

Martin Sacks: Robert Strong

Jo Turner: brig. gen. Mark Kimmitt

Patrick St. Esprit: brig. gen. Buck Staudt

Doppiatori italiani

Emanuela Rossi: Mary Mapes

Luigi La Monica: Dan Rather

Nanni Baldini: Mike Smith

Luca Biagini: colonnello Roger Charles

Ugo Maria Morosi: colonnello Bill Burkett

Daniela Calò: Lucy Scott

Angelo Maggi: Andrew Heyward

Gianfranco Miranda: Josh Howard

Francesco Prando: Lawrence Lanpher

Massimo De Ambrosis: Dick Hibey

Francesca Fiorentini: Betsy West

Eleonora De Angelis: Mary Murphy

Aurora Cancian: Nicki Burkett

Lorenzo D'Agata: Robert Mapes

Roberto Certomà: Mike Missal

Dario Penne: Dick Thornburgh

Angelo Nicotra: Marcel Matley

Massimo Corvo: Ben Barnes

Barbara De Bortoli: Dana Roberson

Alessandra Korompay: Emily Will

Enzo Avolio: Gil Schwartz

Edoardo Stoppacciaro: Tom

Oliviero Dinelli: Robert Strong

Gianni Giuliano: brig. gen. Buck Staudt

Carlo Valli: gen. Hodges

Bruno Alessandro: Don





La trama

La mattina del 9 settembre 2004 la produttrice della CBS News Mary Mapes (Cate Blanchett) aveva tutte le ragioni per essere orgogliosa del suo servizio giornalistico. Ma alla fine di quella giornata, lei, la CBS News, e il famoso conduttore di 60 Minutes, Dan Rather (Robert Redford), furono messi a dura prova. La sera precedente la trasmissione aveva mandato in onda un reportage investigativo nel quale venivano rivelate delle prove secondo cui il Presidente George W. Bush aveva trascurato il suo dovere nel periodo in cui prestava servizio come pilota nella Guardia Nazionale dell'Aeronautica del Texas, dal 1968 al 1974. Ma a pochi giorni dallo scandalo, i registri del servizio militare di Bush smisero di essere al centro dell’attenzione dei media e del pubblico, e da quel momento in poi, furono 60 Minutes, la Mapes e Rather a passare sotto alla lente di ingrandimento.





Curiosità



La pellicola è l'adattamento cinematografico delle memorie della giornalista Mary Mapes, intitolate "Truth and Duty: The Press, the President and the Privilege of Power" e racconta del servizio tv trasmesso nel settembre 2004 dalla CBS nel corso della trasmissione giornalistica 60 Minutes di cui la Mapes era produttrice, noto come Killian documents, sul servizio militare svolto dal futuro presidente George W. Bush nella Guardia Nazionale del Texas, per evitare di partecipare alla guerra del Vietnam.



Verso la fine del film, quando Mary Mapes parla al telefono con Dan Rather, si appoggia ad una libreria nella sua casa. Sullo scaffale, è possibile vedere l'autobiografia del leggendario editor del Washington Post, Benjamin C. Bradlee, dal titolo "A Good Life". Bradlee è stato editore quando il Post ha portato alla luce lo scandalo Watergate. Come in questo film, Bradlee ha dovuto gestire un disastro mediatico quando è stato scoperto che lo scrittore Janet Cooke aveva inventato una storia su un giovane tossicodipendente, che ha vinto il premio Pulitzer del 1981. Una volta che la verità è venuta fuori, il Post ha restituito il premio.



Il film è stato girato in Australia su richiesta di Cate Blanchett, poiché voleva essere vicina alla sua famiglia durante le riprese.



Il film inizia cromaticamente in modo piuttosto colorato, ma quando Mary Mapes si trova in una posizione più compromettente, il colore gradualmente sfuma.



Agli attori che intendono candidarsi ad un premio Oscar per un ruolo da protagonista è consentito presentare una sola performance da protagonista. Cate Blanchett ha optato per la sua performance in Carol (2015) sottoposta all'esame dell'Academy invece della sua altrettanto apprezzata interpretazione di Mary Mapes in questo film. Si è rivelata la scelta più saggia, data la disastrosa performance al botteghino di Truth: Il prezzo della verità.



Il vero Dan Rather ha elogiato il film per il suo accurato ritratto di una redazione di news televisive. Ha particolarmente apprezzato il ritratto che Robert Redford ha fatto di lui, visto che Redford non ha tentato di fare una mera imitazione.



Inizialmente Mary Mapes non era interessata a trasformare la sua storia in un film. Il regista James Vanderbilt, sua moglie e una delegazione di produttori sono andati a farle visita nella sua casa in Texas per convincerla della bontà del progetto.



Il film è stato girato in otto settimane.



Prima che iniziassero le riprese, James Vanderbilt e il direttore della fotografia australiano Mandy Walker hanno visionato diversi classici con protagonisti dei giornalisti. Tutti gli uomini del presidente (1976), Margin Call (2011) e Michael Clayton (2007) erano nella lista.



Robert Redford conosceva già di persona Dan Rather e lo chiamò in anticipo per dirgli che lo avrebbe interpretato nel film. Rather si è detto molto onorato.



Robert Redford ha interpretato anche un altro giornalista, Bob Woodward, in Tutti gli uomini del presidente (1976) e un altro giornalista televisivo, il personaggio immaginario di Warren Justice, in Qualcosa di personale (1996).



Questo film segna il debutto alla regia di James Vanderbilt.



Nella scena verso la fine del film, in cui Mary Mapes sta parlando al telefono con Dan Rather, un libro intitolato "Katherine Hepburn" può essere visto sullo scaffale dietro di lei. Cate Blanchett ha interpretato la Hepburn in The Aviator (2004).



La CBS, la rete televisiva statunitense che ha licenziato la sua giornalista investigativa Mary Mapes (interpretata da Cate Blanchett) per lo scandalo descritto in questo film, ha rifiutato di mandare in onda annunci per promuovere il film. Il ragionamento dei vertici della CBS era che il punto di vista del film sullo scandalo non rendeva giustizia alla verità, al pubblico e ai giornalisti. D'altra parte Dan Rather (interpretato da Robert Redford), che ha dovuto lasciare la CBS dopo lo scandalo, sostiene che il film è invece una rappresentazione molto accurata degli eventi reali.



Sony ha acquisito i diritti di distribuzione americani del film sborsando 6 milioni di dollari, un valore leggermente superiore all'incasso totale del film.



Il film costato 9,5 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo 5,6.







Citazioni e riferimenti

Non si può avere una repubblica costituzionale basata sui principi di libertà e democrazia senza la verità giornalistica, perché l’informazione per il cittadino è imperativa. Libertà e democrazia vengono spazzate via quando il giornalismo viene spazzato via. Ma il giornalismo non è stato spazzato via solamente nel caso della storia della leva di Bush nella Guardia Nazionale, di cui mi sono occupato. Viene spazzato via ogni singola sera, proprio ora, qui dietro l’angolo, nelle redazioni dei network nazionali e delle emittenti locali, in tutta l’America. - Dan Rather, agosto 2015

Durante il Vietnam, i reporter hanno impiegato parecchio tempo per capire che gli stavano mentendo, che le cause della guerra erano esagerate, infondate e false. Nel decennio che ha fatto seguito all’11 settembre il giornalismo è peggiorato ulteriormente. I giornalisti avevano paura di fare domande scomode. In troppi

erano terrorizzatidi essere etichettati come “liberali” dalla macchina da guerra della destra. Troppi temevano che mettere in questione la “guerra al terrore” significasse schierarsi coi terroristi. Troppi rivolsero la loro attenzione altrove, per non rischiare di fare arrabbiare una Casa Bianca che non aveva alcuno scrupolo a cercare vendetta. - Mary Mapes, agosto 2015

“E’ ironico che i blog fossero nel torto con la loro ondata di critiche,” disse Missal in un discorso a marzo, a Washington e alla scuola di legge di Lee. “Abbiamo trovato delle macchineda scrivere la cui spaziatura coincideva con quella dei documenti; invece per quanto riguarda i font, considerando che si trattava di copie, è molto difficile pronunciarsi. Ma c’erano alcune macchine da scrivere che potrebbero avere avuto dei font simili, perciò le preoccupazioni iniziali non era giustificate.” - Michael J. Missal, Consigliere Generale dell’Independent Review Panel per la CBS, e autore del Panel Report del 5 gennaio 2005, citato nell’articolo dell’ Edizione mattutina del NPR, “Dan Rather Hopes to Tell His Bush Story in Court” 23 dicembre 2008

Ci sono stati commenti sul mio contributo ai Democratici, come il Senatore Kerry. Il Senatore Kerry è una brava persona. Lo conosco da molti anni. Ma si da il caso

che io voti per Viacom. Viacom è la mia vita, e credo fermamente che un’amministrazione Repubblicana sia meglio per la società media rispetto a una Democratica. - Sumner Redstone, Presidente di Viacom, in un’intervista alla rivista Time, “10 Questions for Sumner Redstone” 26 settembre 2004

Il resoconto fornito da Linda Allison corrobora l’inchiesta del Washington Post

di febbraio che non aveva trovato alcun testimone credibile riguardo al servizio di leva che Bush affermava di aver effettuato nella Guardia Nazionale dell’Alabama, nonostante la totale mancanza di prove. Quando le chiesero se avesse mai visto Bush in uniforme, Allison disse: “Buon Dio, no. Non avevo nemmeno idea che la Guardia Nazionale avesse a che fare con lui.” - Salon, “George W. Bush’s Missing Year” di Mary Jacoby, 2 settembre 2004, citando Linda Allison, vedova di Jimmy Allison, confidente della famiglia Bush, che assunse G.W. Bush nella campagna per il Senato dell’Alabama di Winton Blount, del 1972.





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Brian Tyler (Iron Man 3, John Rambo, I mercenari, Fast & Furious 7).



TRACK LISTINGS:

1. Asking Questions (2:42)

2. Truth Main Title (2:32)

3. Documents (2:37)

4. Three Hours (2:59)

5. Culmination (2:46)

6. FEA (3:43)

7. Transcendence (2:15)

8. Duty and Honor (1:23)

9. Needle In A Hay Stack (3:22)

10. Humble Beginnings (2:09)

11. Mistakes and Misunderstanding (2:10)

12. Pursuing The Truth (1:38)

13. Uncovering Lies (4:16)

14. Hodges Confirm (3:10)

15. 60 Minutes (1:54)

16. Indiscretion (1:22)

17. Let’s Start From The Beginning (2:57)

18. OETR (2:59)

19. I Am What I Am (1:15)

20. Public Apology (3:49)

21. End of an Era (4:36)