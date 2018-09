Beautiful Boy: nuovo trailer del film con Steve Carell e Timothée Chalamet

Di Pietro Ferraro giovedì 20 settembre 2018

Beautiful Boy: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico con Steve Carell e Timothée Chalamet nei cinema americani dal 12 ottobre 2018.

Steve Carell interpreta David Sheff nel nuovo trailer di Beautiful Boy, dramma di Amazon Studios basato sul libro di memorie best-seller di Sheff sulla tossicodipendenza di suo figlio e gli effetti sulla sua famiglia. Il film è stato presentato al Toronto Film Festival dove ha ottenuto ottime recensioni e si è parlato di potenziali candidature all'Oscar per Carell e il co-protagonista Timothée Chalamet. Nel film Chalamet interpreta Nic Sheff e nel trailer viene mostrata sia l'infanzia di Nic che il successivo e turbolento abuso di droga, immagini accompagnate dal brano "Svefn-g-englar" di Sigur Ros.

Sheff nel trailer continua a parlare dei grandi progetti che avebab per suo figlio Nic quando era bambino aggiungendo: "e ora voglio solo che non muoia". Mentre Nic viene sopraffatto dalla sua dipendenza, suo padre continua imperterrito la ricerca di una cura per Nic. Come giornalista, Sheff ha studiato ogni trattamento che potesse aiutare Nic, percorso terapeutico che è diventato un articolo per il New York Times nel 2005, e poi un libro di memorie pubblicato nel 2008, su cui è in parte basato "Beautiful Boy."

Anche Nic Chef ha scritto della sua dipendenza dal suo punto di vista nel libro "Tweak ", altra fonte d'ispirazione per "Beautiful Boy". Nic si ubriacò per la prima volta all'età di undici anni e presto passò a fumare marijuana e sniffare cocaina. Quando era adolescente Nic ha regolarmente fatto uso di ecstasy sviluppando poi una dipendenza da metanfetamina ed eroina. Ha sempre pensato che potesse fermarsi ogni volta che voleva, ma ad un certo punto è diventato sempre più difficile e alla fine le droghe hanno preso il sopravvento sulla sua volontà. Nel trailer Nic dichiara la sua volontà di restare sobrio per amore della sua famiglia, aggiungendo: "Voglio che siano orgogliosi di me".

Timothee Chalamet, 22 anni, è stato nominato al suo primo Oscar all'inizio di quest'anno per il ruolo da protagonista in Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino e secondo le prime recensioni di "Baeutiful Boy" il ragazzo potrebbe bissare con una seconda candidatura.

"Beautiful Boy" è diretto da Felix van Groeningen, che ha anche scritto la sceneggiatura con Luke Davies. Oltre a Steve Carell e Timothee Chalamet, il film vede protagonisti Maura Tierney e Amy Ryan. Il film debutta nei cinema americani il 12 ottobre 2018, così da poter rientrare nella corsa agli Oscar.

Fonte: Slash Film