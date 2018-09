Venom: svelata track-list ufficiale della colonna sonora

Di Pietro Ferraro giovedì 20 settembre 2018

Svelata la track-list ufficiale della colonna sonora del film "Venom", nei cinema italiani dal 4 ottobre 2018.

Svelata la track-list ufficiale della colonna sonora di Venom, composta dallo svedese Ludwig Goransson, che sarà disponibile in concomitanza con l'uscita del film fissata al 4 ottobre.

Venom: spot tv 'Evoluzione' e nuove locandine ufficiali Tom Hardy è Venom nel primo spin-off ufficiale dell'Uomo Ragno al cinema dal 4 ottobre 2018.

Una delle tracce della partitura di Venom è intitolata "Unexpected Ally" e questo inatteso alleato potrebbe riferirsi alla relazione tra il simbionte di Venom e Eddie Brock. Le ultime due tracce della partitura di "Venom" sono invece intitolate "Battle on the Launchpad" e "You Belong With Us". Si è ipotizzato che Woody Harrelson in realtà interpreti Carnage nel film (voce da confermare) e la battaglia sulla rampa di lancio potrebbe includere Carnage e Riot, la presenza di quest'ultimo nel film è stata invece confermata. Sappiamo inoltre che Sony intende realizzare un sequel e l'ultima traccia "Tu appartieni a noi" potrebbe fornire alcune informazioni su Eddie Brock che prende la decisione di restare con il simbionte per lasciare aperta la porta ad un secondo film.

Ludwig Goransson torna a collaborare con il regista Ryan Coogler dopo Fruitvale Station, Creed e Black Panther. Altri crediti dell'eclettico Goransson includono musiche per l'horror Jennifer's Body, la commedia Come ti spaccio la famiglia, il dramma romantico Noi siamo tutto e il remake Il giustiziere della notte.

Oltre alle musiche di Goransson, la colonna sonora include anche il brano originale "Venom" di Eminem incluso nell'album "Kamikaze".

TRACK LISTINGS:

1. Space Exploration

2. Symbiotes Arrive

3. First Contact

4. Eddie's Blues

5. Run, Eddie, Run

6. What's Wrong With Me

7. Panic at the Bistro

8. Humans... Such Poor Design

9. Self Defense

10. Pedal to the Metal

11. Eyes, Lungs, Pancreas

12. You Want Up?

13. Venom Rampage

14. Annie, I'm Scared

15. Parasite

16. Unexpected Ally

17. Battle on the Launch Pad

18. You Belong With Us

Fonte: Screenrant