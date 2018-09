Bond 25, Cary Fukunaga alla regia - è ufficiale: in sala il 14 febbraio 2020

Di Federico Boni giovedì 20 settembre 2018

Bond 25 slitta al 2020 ma trova un regista. Cary Fukunaga.

Bond 25, Danny Boyle abbandona la regia 'Differenze creative'. Questo il motivo che ha portato Danny Boyle ad abbandonare Bond 25. Perso Danny Boyle, che ha sbattuto la porta per 'divergenze creative' con i produttori, Bond 25 ha appena trovato il suo nuovo regista: Cary Fukunaga, 41enne pluripremiato regista della prima acclamata stagione di True Detective, con cui si è aggiudicato il Premio Emmy come miglior regista, il Writers Guild of America Awards e la candidatura al Directors Guild of America Awards, e a breve di nuovo 'in onda' grazie a Maniac, serie Netflix trainata da Jonah Hill ed Emma Stone.

Regista di Sin Nombre, Jane Eyre e Beasts of No Nation, Bond 25 sarà il quarto film della sua carriera. Il più impegnativo.

'Michael G. Wilson, Barbara Broccoli e Daniel Craig hanno annunciato oggi che Bond 25 inizierà le riprese ai Pinewood Studios il 4 marzo 2019 con al timone il regista Cary Joji Fukunaga e il 14 febbraio 2020 come data d'uscita'.

Questo il primo cinguettio pubblicato dall'account ufficiale di 007, seguito dalle prime parole di Michael G. Wilson e Barbara Broccoli.

"Siamo felici di lavorare con Cary. La sua versatilità e la sua innovazione lo rendono un'eccellente scelta per la nostra prossima avventura di James Bond".

E' quindi inevitabilmente saltata la release del 25 ottobre 2019, da tempo annunciata e ovviamente naufragata dinanzi all'improvviso addio di Boyle. Ma Bond 25 ha trovato un padre.

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig announced today that #Bond25 will begin filming at Pinewood Studios on 4 March 2019 under the helm of director, Cary Joji Fukunaga with a worldwide release date of 14 February 2020. (1/2) pic.twitter.com/Oyzt826sXd — James Bond (@007) 20 settembre 2018