Star Wars 9: Andy Serkis torna nei panni di Snoke?

Di Pietro Ferraro giovedì 20 settembre 2018

Alcune recenti attività di Andy Serkis hanno alimentato alcune voci su un potenziale ritorno di Snoke in "Star Wars 9".

Abbiamo davvero visto per l'ultima volta il Leader Supremo Snoke? Il malvagio leader del Primo Ordine è stato ucciso in "Gli Ultimi Jedi", ma alcune recenti attività di Andy Serkis hanno alimentato le speculazioni sul fatto che forse, solo forse, Snoke potrebbe fare una sorta di ritorno in Star Wars 9.

10 rumors confermati su Star Wars 9 Facciamo il punto su "Star Wars 9" con 10 rumors sul sequel di JJ Abrams confermati ufficialmente.

Ora passiamo ai fatti. Andy Serkis aveva in programma di apparire al Keystone Comic-Con di Philadelphia lo scorso fine settimana. Serkis ha dovuto cancellare all'ultimo minuto. Secondo quanto riporta il sito Star Wars News Net, ciò sarebbe dovuto ad un impegno urgente dell'attore, che però non è sceso nei particolari, ma il fatto che le riprese di "Star Wars 9" siano in pieno corso ha fatto scattare inevitabili speculazioni. Serkis non è il primo attore e non sarà l'ultimo a dare forfait ad una convention, ma un forfait simile, elemento che ha messo in allerta i fan, è stato quello di Billy Dee Williams prima che l'attore venisse ufficialmente annunciato nel cast di "Star Wars 9" nel suo ruolo di Lando Carlissian.

Inoltre guardando l'attuale programma di Andy Serkis, non sembra che abbia alcun ruolo in nessun film che possa averlo intralciato. Serkis sta finendo di lavorare su Mowgli, il suo debutto alla regia recentemente venduto a Netflix ed è stato contattato per dirigere un adattamento del romanzo La fattoria degli animali, che però non entrerà in produzione nell'immediato futuro. Inoltre Serkis in precedenza sembrava aperto alla possibilità di tornare in qualche modo nel capitolo finale della saga Skywalker. Tenendo conto di tutto ciò, non è così folle pensare che J.J. Abrams abbia trovato un modo per riportare Snoke nell'Episodio IX, ma come detto si tratta solo di mere ipotesi senza alcuna conferma ufficiale.

Insieme alla demolizione di ogni teoria sulla famiglia di Rey, la fugace morte di Snoke per mano del suo allievo Kylo Ren è arrivata inattesa per i fan, visto che J.J. Abrams aveva chiaramente creato Snoke in "Il risveglio della Forza" per essere una parte importante della nuova trilogia.

E' chiaro che un eventuale ritorno di Snoke al momento non può essere immaginato che attraverso una sequenza di flashback, o qualcosa del genere. O forse vedremo Snoke in qualche passato confronto con Kylo Ren, che riguarda il suo addestramento o nel momento in cui il leader del Primo Ordine ha preso il tormentato Ben Solo come suo allievo.

Fonte: Screenrant / SWNN