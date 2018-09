Tom Clancy, Michael B. Jordan sarà John Clark in due film

Di Federico Boni venerdì 21 settembre 2018

Rainbow Six e Senza rimorso i due romanzi che verranno adattati dalla Paramount.

Michael B. Jordan, visto in Black Panther e a breve di nuovo in sala grazie a Creed 2, sarà il protagonista di una nuova saga cinematografica tratta dai romanzi di Tom Clancy. Parola di Variety.

Rainbow Six e Senza rimorso, romanzi pubblicati tra il 1993 e il 1998, verranno adattati dalla Paramount. Jordan farà anche da produttore. Di fatto muore per lui l'opzione Superman, nei giorni scorsi da alcuni ventilata dopo l'addio alla tutina DC di Henry Cavill.

Jordan interpreterà il ruolo dell'eroe di Clancy, John Clark, personaggio ricorrente nei suoi romanzi. Clark è un ex della marina militare che diventa ufficiale CIA. All'inizio era un personaggio secondario che aiutava in missione Jack Ryan, ma con il romanzo 'Senza rimorso' ha preso forma e popolarità, finendo per apparire in oltre 17 romanzi di Clancy.

I produttori del film saranno Akiva Goldsman (Transformers), Josh Appelbaum e Andre Nemec. La Paramount è ancora alla ricerca di potenziali scrittori e registi per Senza rimorso, che sarà il primo film dei due, poi seguito dall'adattamento di Rainbow Six.

Fonte: Comingsoon.net