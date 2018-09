Milk, James Wan produrrà il lungometraggio tratto dal corto horror di Santiago Menghini

Di Federico Boni venerdì 21 settembre 2018

Nuovo horror prodotto da James Wan. Milk, tratto da un acclamato corto di Santiago Menghini.

James Wan, a breve di nuovo al cinema con Aquaman, produrrà il lungometraggio tratto dal corto horror di Santiago Menghini. Milk il titolo del cortometraggio, acclamato da più parti e con protagonisti un adolescente e una madre prepotente. Svegliatosi nel cuore della notte, il giovane va in cucina per bere un bicchiere di latte e qui trova la donna, mentre ogni cosa, nell'aria, sembra diversa da come gli era sempre apparsa.

Vinto il Midnight Shorts Jury Award al SXSW ad inizio 2018, il corto sarà nuovamente diretto da Menghini, con Ben Collins e Luke Piotrowski (Super Dark Times) autori dello script. Per Wan non è una novità, quella di sviluppare corti in lungometraggi. Era già accaduto con il suo debutt alla regia, Saw, per poi proseguire con Lights Out, da lui prodotto. Il regista de l'Evocazione è inoltre al lavoro in qualità di produttore con il remake di Aracnofobia, The Tommyknockers di Stephen King e Swamp Thing.

The Nun, 2° spin-off di The Conjuring ovviamente prodotto da Wan, ha incassato oltre 200 milioni di dollari ai box office.

Fonte: Comingsoon.net