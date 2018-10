La bambola assassina: nuovi video dal set del remake di Lars Klevberg

Di Pietro Ferraro sabato 20 ottobre 2018

Riprese in corso per il remake "La bambola assassina" di Lars Klevberg.

Riprese in corso del remake La bambola assassina interpretato da Aubrey Plaza e Brian Tyree Henry che hanno pubblicato sui social media alcuni nuovu video dal set. Il controverso remake si sta attualemte girando a Vancouver in Canada.

Don Mancini commenta il nuovo Chucky del remake Don Mancini polemizza con il nuovo Chucky e la comunità horror si schiera con lui.

Nei video condivisi da Aubrey Plaza vediamo l'attrice che cerca di spaventare, senza successo, i suoi giovani colleghi come Gabriel Bateman che nel film interpreta suo figlio Andrew.

E' andata decisamento meglio al Brian Tyree Henry della serie tv Atlanta che con la complicità del regista Lars Klevberg ha teso un'imboscata ai giovani membri del cast nel mezzo di una ripresa.

Don Mancini, il creatore di Chucky sta attualmente lavorando ad una nuova serie TV basata sul franchise, il che significa che il franchise originale è ancora in corso mentre questo remake è in fase di realizzazione. I fan si sono divisi sul reboot, alcuni sono decisamente ostili a questa rivisitazione inclusa l'attrice Christine Elise, la protagonista del sequel La bambola assassina 2 crede che la MGM abbia fatto davvero una brutta mossa sviluppando un remake senza l'apporto di Mancini.

E' stata recentemente svelata la nuova bambola Chucky il cui look non ha convinto molto i fan con Don Mancini ha dato la migliore risposta al nuovo Chucky quando ha pubblicato un meme della diva pop Mariah Carey con un cartello che recita: "Non la conosco".

La bambola assassina: svelato il nuovo Chucky del remake di Lars Klevberg

E' stato recentemente annunciato Il cast del remake La Bambola Assassina (Child's Play) di Lars Klevberg (Polaroid), e ora possiamo dare un primo sguardo alla nuova versione dell'iconica bambola killer. Chucky è diventato un'icona horror anni '80 al pari di Freddy Krueger e Jason Voorhees e il creatore del personaggio, Don Mancini, ha recentemente ripreso il franchise con una serie di nuovi film. Mancini pur avendo creato Chucky non sarà coinvolto in queso remake, elemento che ha creato non poca perplessità tra i fan di lunga data di Chucky.

L'attrice Christine Elise si scaglia contro il remake di MGM Christine Elise ha parole forti contro il reboot de "La bambola assassina" in sviluppo alla MGM.

Il look della bambola killer del remake "La Bambola Assassina" in realtà assomiglia a Chucky, ma non è chiaro se sarà effettivamente la stessa iconica bambola. In una recente intervista il regista Lars Klevberg ha dichiarato che la nuova bambola sarà portata sul grande schermo in un mix di effetti pratici ed effetti visivi, ma non ha approfondito i retroscena della bambola, lasciando dubbi su che direzione prenderà la storia. Klevberg ha dichiarato: "Il nostro Chucky sarà il nostro Chucky e verrà presentato quando uscirà il film".

A produrre il remale de "La Bambola Assassina" c'è Seth Grahame-Smith, un fan di Chucky che ha prodotto anche l'IT di Andres Muschietti. Anche Lars Klevberg è un estimatore del franchise con protagonista Chucky e ha indicato "La Bambola Assassina" come il film che lo ha introdotto al genere horror. Per quanto riguarda la realizzazione del film senza il coinvolgimento del creatore Don Mancini, Klevberg non è preoccupato e osserva che la sceneggiatura è davvero buona.

Tutti sono grandi fan di Don Mancini. Se stesse facendo questo film con noi sarebbe davvero fantastico, ma capiamo che ha le sue ragioni. Siamo estremamente grati a lui e lo saremo sempre.

Sconociuto al momento il nome di chi presterà la voce al personaggio. Brad Dourif ha doppiato Chucky nell'originale "La Bambola Assassina" e in sei sequel, e molto probabilmente non parteciperà al remake come Don Mancini, ma è quasi certo che presterà la voce a Chucky nella serie tv che Mancini sta preparando alla Universal al fianco del produttore David Kirschner.

Aubrey Plaza interpreta il remake come una madre che regala a suo figlio la misteriosa bambola, ma non siamo sicuri di chi o cosa sarà quella bambola. Secondo Lars Klevberg, il remake de "La Bambola Assassina" sarà "spaventoso", con un sorprendente tocco emotivo, che in realtà non è molto in sintonia con il vecchio Chucky.

La bambola assassina: iniziate le riprese del remake e annunciato cast ufficiale

Sono ufficialmente iniziate le riprese del remake La bambola assassina. MGM e Orion Pictures oltre a confermare il via alle riprese del reboot del classico franchise horror, hanno anche confermato il cast principale e rivelato alcuni dettagli sulla trama.

Confermati Aubrey Plaza e Brian Tyree Henry che guideranno il cast del nuovo "La bambola assassina". Aubrey interpreterà la mamma, con Henry che assume un ruolo non specificato che alcune voci, non confermate, indicano come un agente di polizia. L'annuncio ha anche rivelato il casting di Gabriel Bateman, che in precedenza ha recitato nel film horror Lights Out, che sarà il ragazzino che si ritrova in possesso della bambola assassina. Era stato accennato in precedenza che questa nuova versione si sarebbe concentratta su un gruppo di ragazzi, una specie di Stranger Things, al contrario di un solo ragazzo come l'originale, ma lo studio non ha confermato questo elemento.

Il nuovo "La bambola assassina" segue una madre (Plaza) che regala a suo figlio (Bateman) una bambola giocattolo per il suo compleanno. Sfortunatamente non è a conoscenza della natura sinistra della bambola. Per ora è tutto ciò che lo studio ha comunicato riguardo alla trama. Nell'originale, una bambola Good Guy (Tipo Bello nella versione italiana) viene posseduta dallo spirito di un serial killer di nome Charles Lee Ray e commette una serie di omicidi in cerca di un nuovo corpo È stato precedentemente indicato che questa nuova bambola sarà tecnologicamente avanzata e abbandonerà l'elemento sovrannaturale (orrore!). Inoltre non sarà la classica bambola "Good Guy", potrebbe non chiamarsi nemmeno Chucky e Brad Dourif non tornerà a prestare la voce al personaggio.

Il creatore del franchise Don Mancini non ha voluto essere coinvolto in questo riavvio scegliendo di proseguire la saga originale e di realizzare una serie tv con Warner Bros. Quindi la continuità stabilita nel recente Il Culto di Chucky dello scorso anno proseguirà con nuovi film direct-to-video e i fan di lunga data, inorriditi all'idea di nuova bambola "terminator" finita fuori controllo, possono stare tranquilli.

Ad oggi sono usciti 7 film della serie "La bambola assassina" a partire dall'originale del 1988. Lars Klevberg, regista dell'horror Polaroid, dirige questo remake scritto da Tyler Burton Smith (Kung Fury 2). Non c'è ancora alcuna notizia da parte di MGM riguardo ad una data di uscita ufficiale.

