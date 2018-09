6 Underground di Michael Bay: nuovo video dal set con Ryan Reynolds

Di Pietro Ferraro venerdì 21 settembre 2018

Riprese in corso per "6 Underground", il nuovo action di Michael Bay con Ryan Reynolds e Dave Franco.

Ryan Reynolds ha pubblicato un "esplosivo" video dal set di 6 Underground, il nuovo film d'azione diretto da Michael Bay e scritto da Rhett Reese e Paul Wernick, il duo ha scritto entrambi i film di Deadpool, il thriller di fantascienza Life in cui Reynolds ha recitato e sta attualmente lavorando al remake Signori, il delitto è servito che vedrà Reynolds nel cast.

Scarsi i dettagli riguardanti la trama di "6 Underground", ma la storia apparentemente ruoterà attorno ad un gruppo di miliardari che fingono la loro morte per diventare una squadra di combattenti del crimine.

Di recente sono emerse voci che suggerivano che il film fosse in realtà un adattamento segreto live-action di ThunderCats, ma Reynolds ha definito quelle voci "ridicole" e il nuovo video dal set, pubblicato da Reynolds su Twitter, fuga ogni dubbio.

Il cast di "6 Underground" include anche Corey Hawkins, Mélanie Laurent e Dave Franco. Le riprese del film sono in corso in varie parti del mondo da agosto e come si vede nel video tra le location c'è anche Firenze.

Michael Bay, che ha firmato per dirigere anche Robopocalypse, un tempo progetto di Steven Spielberg, per la distribuzione di "6 Underground" ha stretto un accordo con Netflix.

Fonte: Slash Film