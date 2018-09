Birds of Prey, ecco chi interpreterà Black Canary & Huntress

Di Federico Boni venerdì 21 settembre 2018

Chi troveremo al fianco di Margot Robbie?





In casa DC sta prendendo sempre più forma The Birds of Prey, film che andrà ad ampliare l'universo supereroistico femminile della Warner. Ma al fianco della protagonista Margot Robbie, che tornerà nei panni di Harley Quinn, chi troveremo?

E' l'Hollywood Reporter a concederci i primi nomi, con Black Canary & Huntress personaggi centrali. Ebbene Gugu Mbatha-Raw sarebbe il nome di punta per il ruolo di Black Canary, seguita a ruota da Jurnee Smolett-Bell e Janelle Monae, mentre Mary Elizabeth Winstead, Margaret Qualley e Cristin Milioti sarebbero in lotta per la tutina della Cacciatrice.

C'è poi Rene Montoya, tra le protagoniste del film, ma non è ancora chiaro se Montoya sarà la vigilante nota come The Question. Nei fumetti, Montoya è un detective della polizia apertamente lesbica che ebbe una relazione con Batwoman. Justina Machado e Roberta Colindrez si dice che siano in competizione per il ruolo.

Cathy Yen dirigerà Birds of Prey, che potrebbe andare incontro alle riprese entro la fine dell'anno o nei primi mesi del 2019.