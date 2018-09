Kingsman 3 a sorpresa: uscirà l'8 novembre 2019

Di Federico Boni sabato 22 settembre 2018

Matthew Vaughn chiuderà la sua personale trilogia.

Un anno dopo i 411 milioni di dollari incassati da Kingsman: The Golden Circle, in casa Fox hanno deciso di bruciare i tempi per il 3° capitolo della saga. Secondo quanto riportato da Exhibitor Relations, infatti, Matthew Vaughn tornerà a tempo di record dietro la macchina da presa per Kingsman 3 , con una release datata 8 novembre 2019. Di fatto tra 13 mesi.

Come riuscire nell'impresa, visto e considerato che la 20th Century Fox non ha mai annunciato neanche il via alle riprese? Il primo ciak potrebbe prendere vita tra fine 2018 e 2019, con Vaught chiamato a correre, pur di rispettare i tempi e coprire la release.

Kingsman nasce da The Secret Service, fumetto creato da Mark Millar e Dave Gibbons. L'intenzione della Fox è quella di ampliare l'Universo attraverso uno spin-off 'americano', che non è chiaro se andrà a coprire il mondo delle serie tv o i grandi schermi.