Takeshi Kitano: l'action figure ispirata al film "L'estate di Kikujiro"

Di Pietro Ferraro domenica 23 settembre 2018

VTS TOYS annuncia una nuova action-doll di Takeshi Kitano nel film "L'estate di Kikujiro".

Takeshi Kitano aka "Beat Takeshi", noto in giappone come comico e conduttore televisivo, a livello internazionale è conosciuto quasi esclusivamente per i suoi film che lo hanno reso un regista di culto.

Kitano è diventato famoso negli anni '70 come membro del duo comico "Two Beat", prima di intraprendere una carriera da solista e diventare uno dei tre più grandi comici del paese. Dopo diversi piccoli ruoli nella recitazione, esordisce alla regia con Violent Cop del 1989 per poi ottenere ampi consensi a livello internazionale con Sonatine (1993). Il Kitano regista in Giappone ottiene consensi solo dopo l'uscita di Hana-bi - Fiori di fuoco, film premiato con il Leone d'oro nel 1997. Nell'ottobre 2017 Kitano ha completato la sua trilogia gangster "Outrage" con l'uscita di Outrage Coda.

Molti dei film di Kitano sono drammi su gangster della yakuza o sulla polizia. Il suo stile recitativo sfiora l'impassibile in linea con la quasi immobilità del suo stile di ripresa.

VST TOYS ha rivelato le immagini di una nuova action-doll ispirata a Kikujiro Takeda, personaggio interpretato da Takeshi Kitano in L'estate di Kikujiro, film del 1999 che Kitano ha anche scritto e diretto.

"L'estate di Kikujiro" racconta la storia di Masao, un bambino che si mette alla ricerca di sua madre durante le vacanze estive. Il film è suddiviso in capitoli elencati nel diario delle vacanze estive del ragazzino. Kitano per il suo personaggio (non il film) si è ispirato a suo padre, Kikujiro Kitano, un giocatore d'azzardo che lottava quotidianamente per sfamare la sua famiglia e pagare l'affitto. Elementi e luoghi familiari di Kitano sono presenti nel film: disegni, vignette, il mare e gli angeli. Sebbene la trama narri in gran parte eventi tristi, il film ha spesso un'atmosfera spensierata a cui collabora principalmente il personaggio di Kitano e i suoi incontri un po' bizzarri in questa commedia drammatica "on the road".

L'action-doll di "Kikujiro" realizzata in scala 1/6 (30cm di altezza) è superaccessoriata e fornita dei costumi di scena indossati da Kitano nel film: pantaloni neri, due diverse camicie (una bianca e una rossa da spiaggia con decorazioni floreali), una cuffia, una cintura e un paio di ciabatte. Gli accessori includono un set di mani intercambiabili, occhiali da sole, sigarette, un sacchetto con polpette di riso (onigiri), elementi d'arredamento tra cui una panca in legno ed elementi vegetali (pannocchie di mais e foglia di banana) che richiamano alcune scene del film.

L'action-doll di Takeshi Kitano è disponibile in preordine QUI.