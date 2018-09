Star Wars: nuovo trailer fan-made versione anime di "Una nuova speranza"

Di Pietro Ferraro lunedì 24 settembre 2018

Un fan ha reso omaggio al classico "Una nuova speranza" con un trailer fan-made ispirato al primo capitolo della Trilogia originale di Star Wars.

I fan di Star Wars hanno sempre qualche piacevole sorpresa in serbo, e stavolta l'utente di YouTube Dmitry Grozov ha condiviso un trailer in stile anime per "Una nuova speranza". Come primo film della trilogia originale, "Una nuova speranza" rappresenta per i fan una sorta di "primo amore" e il film preferito della saga nonostante le pacchiane aggiunte in CG volute da George Lucas per la special-edition del 1997.

Star Wars 7: in attesa del nuovo film abbiamo rivisto e recensito la trilogia originale In attesa di "Star Wars 7" di JJ Abrams, una recensione della trilogia originale di George Lucas.

I nuovi film di "Star Wars" di Disney sono partiti alla grande con "Il risveglio della Forza" e "Rogue One", per poi subire una battuta d'arresto con il controverso "Gli Ultimi Jedi" di Rian Johnson che ha diviso i fan e il sottovalutato "Solo" di Ron Howard che ha deluso al box-office.

Grandi aspettative sono quindi affidate a Star Wars: Episodio IX di JJ Abrams che dovrebbe terminare la produzione entro la fine di quest'anno (o all'inizio del 2019) e ottenere un'uscita natalizia come i suoi predecessori. Il nono capitolo segnerà la fine del coinvolgimento dei protagonisti di "Una nuova speranza". Han Solo è stato ucciso in "Il risveglio della Forza", Luke Skywalker è svanito alla fine de "Gli Ultimi Jedi (anche se tornerà per il sequel), e le riprese di Carrie Fisher nell'Episodio 9 segneranno l'ultima apparizione per la Principessa Leia. Mentre la saga di Skywalker finirà sul grande schermo, questo non significa necessariamente che non possa continuare sul piccolo schermo, e questo nuovo video fan-made ricorda quanto l'animazione possa ancora regalare alla saga di Star Wars.

Riprendendo la classica estetica anime 2D, il trailer mette in risalto alcune delle scene più memorabili del film, come il confronto a fil di spada laser tra Darth Vader e Obi-Wan Kenobi, le battaglie con i TIE Fighter e Luke che guarda il tramonto dei due soli su Tatooine. La colonna sonora classica di John Williams accompagna il trailer mentre i dialoghi giapponesi imitano il tono di anime epici, insomma un lavoro davvero notevole.

Fonte: Nerdist