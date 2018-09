Box Office Italia, 4.8 milioni al debutto per Gli Incredibili 2 - The Nun boom con 2.4 milioni

Di Federico Boni lunedì 24 settembre 2018

Male al debutto il nuovo film di Roberto Andò.

Box Office Usa, Il mistero della casa del tempo debutta con 27 milioni Jack Black e Cate Blanchett alla conquista del botteghino americano. Il primo weekend d'autunno ha finalmente fatto rifiatare i cinema d'Italia, usciti boccheggianti da una lunga estate torrida. Incassi da primo della classe per Gli Incredibili 2, partito con 4.810.081 euro in 5 giorni e 719.306 ticket staccati. 853 sale a disposizione e una media di 4.921 euro a copia per il titolo Pixar, che ha fatto ovviamente meglio dell'originale, debuttante nel 2004 con 3.799.467 euro in 3 giorni.

Ma la vera sorpresa del fine settimana si trova in 2° posizione. The Nun, 2° spin-off della saga The Conjuring dopo Annabelle, ha infatti sbancato, con 2.417.625 euro d'incasso in 4 giorni e 332.846 spettatori paganti. 441 copie a disposizione e una media da urlo di 5.480 euro per l'horror Warner, che ha fatto meglio persino di The Conjuring - Il caso Enfield, sequel in cui per la prima volta comparve la suora demoniaca. 3° piazza tutta italiana grazie a Una storia senza Nome, tutt'altro che eccezionale al debutto. 346.962 euro e 54.814 biglietti staccati per la pellicola di Andò, con una media di poco superiore ai 1000 euro.

Sopra il milione totale è arrivato The Equalizer 2, mentre Mamma Mia 2 ha sfondato il muro dei 3 milioni e Hotel Transylvania 3 quello dei 11.865.336 euro. Ad un passo dal milione troviamo Gotti, mentre Mission: Impossible - Fallout ha praticamente raggiunto quota 5 milioni di euro. Ottima tenuta, 3° miglior media per sala della Top10 e totale di 527.793 euro per Un affare di Famiglia, seguito dai 3.3 milioni di Resta con Me.

Weekend molto ricco anche il prossimo grazie alle uscite di Girl, BlacKkKlansman, L'Uomo che Uccise Don Chisciotte, Tutti in Piedi, La casa dei libri, Sei ancora qui - I Still See You, Mio Figlio, Ricchi di Fantasia e Michelangelo - Infinito.