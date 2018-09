E' morto Al Matthews, il sergente Apone di "Aliens"

Di Pietro Ferraro martedì 25 settembre 2018

E' morto all'età di 75 anni Al Matthews, attore noto per ruoli nei sequel "Aliens - Scontro finale" e "Superman 3".

Triste notizia per i fan del sequel Aliens - Scontro finale di James Cameron, il sito Deadline riporta la morte dell'attore 75enne Al Matthews. Un vicino di casa ha trovato l'attore incosciente nella sua casa spagnola, dove viveva da quando si era ritirato nel 2005. Matthews è stato dichiarato morto poco dopo essere stato trovato, la causa ufficiale della morte verrà rivelata dopo l'autopsia.

Matthews è un volto scolpito nell'immaginario cinematografico grazie ad un paio di casting particolarmente fortunati. In particolare nessuno potrà mai dimenticare il modo in cui il suo personaggio, il sergente Apone, incitava la sua squadra di marine coloniali, appena risvegliati dall'ipersonno, nella parte iniziale di "Aliens - Scontro Finale".

Allora tesori, cosa state aspettando, il caffè al letto? Questa è un'altra splendida giornata! Una giornata nei Marines è come una giornata al grand Hotel, ogni pasto è un banchetto, ogni busta paga una fortuna, ogni formazione una parata, io adoro il corpo dei marines!

Matthews è stato membro del Corpo dei Marine degli Stati Uniti e ha prestato servizio durante la guerra del Vietnam.

Ho trascorso sei anni nel Corpo dei Marine degli Stati Uniti; ho ricevuto tredici ricopnoscimenti e decorazioni per azioni in combattimento, inclusi due Purple Heart (ferito in battaglia). Sono stato il primo Marine nero nella 1a Divisione Marine in Vietnam ad essere meritoriamente promosso al grado di sergente; ho servito con il quarto battaglione, 11 fanti in marina, prima divisione Marine, di questo vado molto orgoglioso.

L'Apone di "Aliens" è senza dubbio il ruolo più noto di Matthews, ma l'attore è apparso in molti altri film durante la sua carriera. Condivide una scena chiave con Christopher Reeve in Superman III come capo dei vigili del fuoco che parlando di Superman esclama: "Quell'uomo è un miracolo". Matthews è apparso anche nel fantascientifico Il Quinto Elemento nei panni del Generale Tudor e Il domani non muore mai (1997), diciottesimo "007" con Pierce Brosnan.

Nel 2013 Matthews avrebbe ripreso il ruolo del sergente Apone per il videogioco Aliens: Colonial Marines uscito 27 anni dopo l'uscita del film "Aliens". L'attore ha anche prestato la sua voce al videogioco del 2011, Operation Flashpoint: Red River, interpretando il ruolo del colonnello Shannon Hardaway.

Prima della sua morte, Matthews era stato scelto nel ruolo di Williamson nel film in uscita The Price of Death, un western diretto da Chip Baker, attualmente in post-produzione e che uscirà nel 2019. Non ci sono dettagli sul ruolo di Matthews, ma il film è incentrato su un cacciatore di taglie e un fuorilegge condannato, entrambi perseguitati da una spietata banda di tagliagole. Quando ha accettato il ruolo in "The Price of Death", Matthews non recitava in un film dal 1997.





Filmografia

Yankees (1979)

Taglio di diamanti (1980)

Conflitto finale (1981)

Il messaggero della morte (1982)

Superman III (1983)

Funny Money (1983)

Dossier confidenziale (1986)

American Way - I folli dell'etere (1986)

Aliens - Scontro finale (1986)

Out of Order (1987)

Stormy Monday - Lunedì di tempesta (1988)

American Roulette (1988)

Operazione Apocalisse - film TV (1997)

Il quinto elemento (1997)

Il domani non muore mai (1997)

The Price of Death (2018)

Fonte: Deadline