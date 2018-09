X-Men: Dark Phoenix - il primo trailer è trapelato online

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 settembre 2018

Un primo trailer di "X-Men: Dark Phoenix" è arrivato online, ma non è un filmato ufficiale.

E' di ieri la notizia che Fox potrebbe pubblicare il primo trailer di Dark Phoenix questa settimana. La voce, perchè di questo si tratta, è che un primo filmato dell'ultimo film degli X-Men arriverà nei cinema con il film Venom il 4 ottobre. Ora il trailer è trapelato sul web, ma fidatevi di noi, probabilmente è meglio non guardarlo.

Dark Phoenix - nuove foto dal set del film degli 'X-Men' di Simon Kinberg Il 14 febbario 2019 arriva al cinema il nuovo film degli X-Men diretto da Simon Kinberg e ambientato negli anni '90.

Il trailer trapelato per "Dark Phoenix" è forse uno dei peggiori di tutti i tempi. Il filmato è stato "rubato" in un cinema utilizzando una videocamera da dietro due poltrone, quindi è visibile solo una porzione dell'immagine. Inoltre è in russo, quindi è un tantino difficile da capire. Abbiamo aspettato così a lungo e quindi pensiamo che valga la pena aspettare ancora qualche giorno per poter vedere il trailer in maniera decente, quando Fox deciderà di pubblicarlo.

Nel filmato vediamo Jean Grey che cammina attraverso un cimitero e alcune scene con Michael Fassbender nei panni di Magneto. Sta parlando con Jean in russo. Ci sono alcuni tagli rapidi, alcuni flashback, e poi vediamo una Jean Grey bambina nel retro di un'auto, mentre in sottofondo suona il brano "This is The End" dei Doors. Jean ha avuto un'infanzia travagliata e ha causato un terribile incidente in macchina che sembra aver ucciso entrambi i suoi genitori. Un sacco di tempo è dedicato ad immagini di Jean bambina. Ci sono anche immagini di Jennifer Lawrence che ritorna come Mystica e possiamo vedere James McAvoy nei panni del Professor X. Intravediamo inoltre Jessica Chastain che interpreta l'antagonista principale del film e poi Ciclope insieme a Tempesta. A metà del filmato la videocamera si alza e vediamo meglio una conversazione tra Mystica e Charles Xavier.

Alla fine del filmato arriva Bestia insieme a Quicksilver, si intravedono scene di distruzione e Magneto che indossa il suo vecchio casco. Poi si vede Tempesta sotto la pioggia ad un funerale, presumibilmente quello di Jean Gray. Bestia è visto in piedi vicino ad una tomba, zuppo fino all'osso. Alcuni nuovi mutanti vengono rivelati. Poi otteniamo una serie di veloci clip di personaggi che portano alla rivelazione della "Fenice Nera" fiammeggiante come mostrata in alcune immagini ufficiali.

Ribadiamo la scarsissima qualità del filmato, ma se volete comunque visionarlo lo trovate su QUI.

Fonte: Screenrant