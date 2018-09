Achille Tarallo: trailer, foto e poster della commedia con Biagio Izzo

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 settembre 2018

Achille Tarallo: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Antonio Capuano nei cinema americani dal 25 ottobre 2018.

Il 25 ottobre Notorious Pictures porta nei cinema d'Italia Achille Tarallo, il nuovo film di Antonio Capuano (L'amore buio, La guerra di Mario, Polvere di Napoli) interpretato da Biagio Izzo per la prima volta sul grande schermo da protagonista, al fianco di Ascanio Celestini e Tony Tammaro.





Achille Tarallo è un autista di autobus, marito e padre, ma sogna una vita diversa e di diventare famoso come Fred Bongusto. Insieme al suo amico Cafè canta, con scarso talento, ai matrimoni che gli procura il sedicente impresario Pennabic, proponendo un repertorio detto "Tamarro Italiano". Achille, Cafè e Pennabic sono tre disgraziati, tre poveri diavoli, che vivono in un quartiere popolare di Napoli dove colori e folklore diventano il fondale e i co-protagonisti della storia. Ma un giorno per Achille arriva l'imperdibile occasione per evadere e cambiare la sua vita...

Antonio Capuano, nato a Napoli, scenografo (ordinario della cattedra di scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli), pittore, autore e regista cinematografico e teatrale, debutta sullo schermo con il film Vito e gli altri (1991), Premio Internazionale della Critica al Festival di Venezia. Dopo aver partecipato nel 1992 al film collettivo L'unico paese al mondo, Capuano dirige nel 1994 Pianese Nunzio: 14 anni a maggio, in concorso al Festival di Venezia. Nel 1997 ha girato con altri registi napoletani il film ad episodi I vesuviani, in concorso a Venezia Nel 1998, Polvere di Napoli, con Silvio Orlando, in concorso a Locarno. Nel 2001 Capuano torna al Lido di Venezia con Luna rossa, Globo d’oro a Licia Maglietta come migliore attrice protagonista. Del 2006 è La guerra di Mario, con Valeria Golino (David di Donatello e Globo d’oro come migliore attrice protagonista), in concorso al festival di Locarno, menzione speciale a Marco Grieco per la sua interpretazione, Premio di Qualità del Ministero dei Beni Culturali. Del 2008 è Giallo?, girato a Torino. Nel 2010 presenta L’amore buio alla 67°Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione “Giornate degli autori”. Sempre durante la Mostra del Cinema di Venezia, durante la 72° edizione del 2015, nella sezione Settimana Internazionale della Critica, presenta il suo film Bagnoli Jungle. Il film è stato accolto molto positivamente, tanto da suscitare una standing ovation durante la proiezione.

…insomma, finalmente preparo una Commedia, Achille Tarallo. Sono incuriosito, divertito ma, anche un po’ preoccupato, perché è la prima volta che faccio una Commedia. Nonostante io sia stato e lo sia tuttora un accanito e, diciamo, affezionato lettore e ammiratore di questo genere di drammaturgia e, ritengo proprio un “Commediografo” Woody Allen, uno dei miei maestri “assoluti” a cui vorrei copiare almeno (ah!..) 7, 8 film. Scrittura compresa sia ben chiaro. La mia storia, invece, si svolge (guarda un po’...) a Napoli, in uno dei nuovi quartieri popolari, che un po’ conosco. Antonio Capuano - Regista

"Achille Tarallo" è prodotto da Skydancers e Mad Entertainment (Gatta Cenerentola) con Rai Cinema, in associazione con Notorious Pictures.