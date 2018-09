Stasera in tv: "L'ultima tempesta" Su Canale 5

Di Pietro Ferraro giovedì 27 settembre 2018

Canale 5 stasera propone L'ultima tempesta (The Finest Hours), film drammatico del 2016 diretto da Craig Gillespie e interpretato da Chris Pine, Casey Affleck, Ben Foster, Holliday Grainger, John Ortiz e Eric Bana.





Cast e personaggi

Chris Pine: Bernard 'Bernie' Webber

Casey Affleck: Raymond Sybert

Ben Foster: Richard Livesey

Holliday Grainger: Miriam Pentinen Webber

John Ortiz: Wallace Quirey

Eric Bana: Daniel Cluff

Josh Stewart: Tchuda Southerland

Graham McTavish: Frank Fauteux

Abraham Benrubi: George 'Tiny' Myers

Kyle Gallner: Andrew Fitzgerald

Michael Raymond-James: D.A. Brown

Beau Knapp: Mel Gouthro

John Magaro: Ervin Maske

Matthew Maher: Carl Nickerson

Benjamin Koldyke: Donald Bangs

Jesse Gabbard: Domingo Garcia

Alexander Cook: John Stello

Keiynan Lonsdale: Eldon Hanan

Rachel Brosnahan: Bea Hansen

Doppiatori italiani

Marco Vivio: Bernard 'Bernie' Webber

Simone D'Andrea: Raymond Sybert

Gianfranco Miranda: Richard Livesey

Veronica Puccio: Miriam Pentinen Webber

Andrea Lavagnino: Wallace Quirey

Alessio Cigliano: Daniel Cluff

Stefano De Sando: Frank Fauteux

Pasquale Anselmo: George 'Tiny' Myers

Paolo Vivio: Andrew Fitzgerald

Christian Iansante: D.A. Brown

Daniele Giuliani: Mel Gouthro

Federico Viola: Ervin Maske

Luigi Ferraro: Carl Nickerson

Pierluigi Astore: Donald Bangs

Emanuele Ruzza: Domingo Garcia

Ugo Maria Morosi: John Stello

Flavio Aquilone: Eldon Hanan

Benedetta Ponticelli: Bea Hansen





La trama

"L’Ultima Tempesta" è un avvincente film d’azione che racconta uno dei più grandi salvataggi in mare per recuperare un gruppo di marinai in balia di una terribile tempesta. Il 18 febbraio 1952, una terribile tempesta colpisce il New England, devastando intere città della costa orientale e devastando le imbarcazioni che sfortunatamente si trovano nella sua traiettoria. Fra queste, la SS Pendleton, una petroliera T-2 diretta a Boston, viene letteralmente spezzata in due: i 30 marinai intrappolati a poppa sono destinati a un rapido naufragio. Il primo ufficiale di bordo Ray Sybert (Casey Affleck) si rende conto di dover far fronte all’emergenza: esorta gli uomini a mettere da parte le loro divergenze e a collaborare per riuscire a superare una delle peggiori tempeste che si siano mai abbattute sull’East Coast. Nel frattempo, la notizia del disastro raggiunge la Guardia Costiera di Chatham, nel Massachusetts. Il Sergente Maggiore Daniel Cluff (Eric Bana) dà ordine di effettuare una rischiosa operazione per mettere in salvo i naufraghi: quattro uomini guidati dal Capitano Bernie Webber (Chris Pine), si imbarcano su una scialuppa di salvataggio dal motore difettoso, quasi sprovvisti di reali mezzi di navigazione, contro onde di 18 metri, venti sferzanti e temperature glaciali.





Curiosità



La sceneggiatura è basata sul libro "The Finest Hours: The True Story of the U.S. Coast Guard's Most Daring Sea Rescue" di Michael J. Tougias e Casey Sherman, che racconta la storia vera del salvataggio avvenuto nel febbraio 1952 per recuperare l'equipaggio della petroliera SS Pendleton spezzatosi in due durante una violenta tempesta in mare aperto.



La post-produzione è durata oltre un anno. Il film ha richiesto quasi 1.000 inquadrature con effetti visivi.



Ben Foster ha affermato che il ruolo è stato il più impegnativo dal punto di vista fisico della sua carriera a causa della quantità di tempo trascorso a lavorare nell'acqua fredda.



Girato per lo più a Chatham in Massachusetts.



Quando Miriam chiede a Bernie di sposarla, dice che ha bisogno di chiedere il permesso del suo comandante in primo luogo a causa delle norme della Guardia costiera statunitense. Ogni filiale richiede ai membri del servizio di fare una richiesta scritta della loro intenzione di sposarsi, che deve essere approvata. Ci sono diversi motivi, inclusi ordini e aggiornamenti finanziari.



Anche se gran parte delle riprese sono state effettuate a Chatham nel dicembre 2014, neve artificiale (biodegradabile) è stata utilizzata in varie località tra cui la stazione della guardia costiera di Chatham a Chatham Lighthouse.



Quando il vero Andy Fitzgerald ha visto il film finito alla premiere ha dichiarato: "Non avevo idea che fosse così pericoloso!".



Il film costato tra i 70 e gli 80 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 52.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Carter Burwell (Il destino di un cavaliere, Tre manifesti a Ebbing, Missouri) compositore statunitense noto per la sua assidua collaborazione con i fratelli Coen.

Il brano che suona sui titoli di coda è "Haul Away Joe" della band alternative rock irlandese dei Kodaline.



TRACK LISTINGS:

1. Meeting Miriam

2. It's Starting to Snow

3. Pendleton Jump

4. Split

5. Lost Our Lights

6. You Don't Have to Come Back

7. I Hope You Didn't Kill Us

8. Volunteers

9. The 36500

10. The Bucket Line

11. That Man Shouldn't Have Sent Them

12. Crossing the Bar

13. Pendleton Push

14. We're All Alone

15. Four Men Lost

16. Rescue - Philip Klein & Carter Burwell

17. Big Man, Big Sea

18. The Going Down

19. Safe Harbor

20. Haul Away Joe - Kodaline