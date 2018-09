Thelma, Craig Gillespie alla regia del remake

Di Federico Boni giovedì 27 settembre 2018

Il regista di I, Tonya per il remake inglese di Thelma.

Thelma: recensione in anteprima del film di Joachim Trier Eili Harboe protagonista dell'ultimo film di Joachim Trier. Leggete la nostra recensione di Thelma FilmNation Entertainment realizzerà un remake in lingua inglese di Thelma, acclamato thriller norvegese nel 2017 diretto da Joachim Trier. Ad occuparsi del rifacimento sarà Craig Gillespie, regista di I, Tonya, con Christy Hall alla sceneggiatura.

Thelma, come dimenticarlo, venne selezionato per rappresentare la Norvegia ai premi Oscar 2018, senza riuscire a strappare la nomination. . Protagonista del film è Thelma, una timida ragazza di provincia cresciuta in una famiglia molto religiosa e appena arrivata a Oslo per frequentare l’università. Qui conosce Anja e presto l’amicizia tra le due si trasforma in un sentimento più profondo: proprio allora, però, Thelma scopre di avere dei poteri inquietanti e incontrollabili, legati a un terribile segreto del suo passato...

Acclamato dalla critica, il film di Trier era trainato da Eili Harboe. Tutto tace sul nome della nuova protagonista.

