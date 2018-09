Die Hard: svelata la nuova linea di figures Funko POP! del classico "Trappola di Cristallo"

Di Pietro Ferraro giovedì 27 settembre 2018

Funko annuncia la nuova linea POP! dedicata al classico d'azione anni ottanta "Trappola di Cristallo - Die Hard".

Il classico franchise action Die Hard ha finalmente la sua linea di figures targate Funko Pop!, che arriva a 30 anni dall'uscita nelle sale del primo iconico film del franchise Trappola di Cristallo. La famosa azienda di gadget in vinile ha annunciato che le figures saranno disponibili a fine ottobre. Il fantastico set comprende un sanguinante John McClane, il malvagio Hans Gruber, il sergente Al Powell con una scorta di Twinkies e Tony Vreski, che è abbigliato per le vacanze.

La figure del John McClane di Bruce Willis con canotta d'ordinanza è a piedi nudi e insanguinata. La figure ha un walkie-talkie in una mano e una pistola nell'altra. Il sergente Al Powell di Reginald VelJohnson ha i baffetti d'ordinanza e stringe tra le braccia il suo cibo spazzatura preferito. L'indimenticabile villain Hans Gruber del compianto Alan Rickman ha due diverse figures, una delle quali è un'esclusiva di GameStop. La prima figure sarà disponibile ovunque e viene fornita con un walkie-talkie e una pistola, proprio come la figure di McClane. L'esclusivo Gruber è invece abbigliato con uno spolverino come appare nel film prima dell'irruzione al Nakatomi Plaza.

Puoi finalmente vedere il tuo film di Natale preferito con il detective più duro della polizia di New York pronto a sventare un'elaborata trama terroristica tedesca. Il John McClane di Pop! sembra piuttosto malconcio con del sangue sulla fronte e sulla maglietta, ma questo non gli impedirà di fermare il genio del crimine Hans Gruber, la cui figure Pop! è in condizioni sorprendenti, considerando tutto ciò che accade in quella fatidica vigilia di Natale. Tony Vreski sembra decisamente "festoso" con indosso un cappello da Babbo Natale e un po' di sangue. Il sergente Al Powell ha le sue priorità ben chiare con una manciata di Twinkies.

Per quanto riguarda Vreski, si tratta del primo terrorista che John McClane cancella dalla lista dei cattivi nel film, e anche il fratello minore di Karl, che non prende la notizia molto bene. McClane lo manda giù con l'ascensore con un cappello da Babbo Natale in testa e un messaggio sanguinante che allerta Hans Gruber e la sua squadra che ora è armato.

Bruce Willis di recente ha riaperto il dibattito sul primo "Die Hard", considerato da molti un classico natalizio, affermando senza mezzi termini che "Trappola di Cristallo" non è un film di Natale. Di tutt'altra opinione lo sceneggiatore Steven E. de Souza che ha recentemente affermato che "Trappola di Cristallo" invece è proprio un film natalizio, quindi Willis potrebbe aver semplicemente trollato i fan o condiviso la sua personale opinione in merito.

Trappola di Cristallo - Die Hard usciva nelle sale americanie il 15 luglio 1988 ed è stato un successo modesto al botteghino, debuttando l terzo posto della classifica degli incassi. Le recensioni erano contrastanti all'epoca, ma da allora il film è diventato un action di culto, ed è considerato uno dei migliori film degli anni '80.

