Domani è un altro giorno: iniziate le riprese del film con Marco Giallini e Valerio Mastandrea

Di Pietro Ferraro venerdì 28 settembre 2018

Riprese in corso a Roma le riprese di "Domani è un altro giorno", la commedia di Simone Spada con Marco Giallini e Valerio Mastandrea.

Sono in corso a Roma le riprese di Domani è un altro giorno, opera seconda di Simone Spada che torna sul set per dirigere una coppia d’eccezione: Marco Giallini e Valerio Mastandrea.

Tratto dal film spagnolo Truman, un vero amico è per sempre di Cesc Gay, "Domani è un altro giorno" è scritto da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo e racconta la storia della profonda amicizia tra Giuliano (Marco Giallini), attore piuttosto noto che vive e lavora a Roma, e Tommaso (Valerio Mastandrea), insegnante e ricercatore nel campo della robotica trasferito in Canada. Tra momenti divertenti e altri drammatici, humor, complicità e commozione, i due si ritroveranno a trascorrere quattro indimenticabili giorni insieme. Seduttore e innamorato della vita, Giuliano è condannato da una diagnosi terminale il suo compito più doloroso è trovare una sistemazione a Pato, il suo meraviglioso e tenerissimo amico a quattro zampe.

Fare un remake di un film che ti ha commosso, colpito al cuore, fatto ridere e piangere è una sfida molto interessante per tutti noi. Insieme agli sceneggiatori Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo abbiamo deciso di reinterpretarla a nostro modo e, pur mantenendo la struttura e gran parte dei dialoghi, il nostro "Domani è un altro giorno" vuole essere, fin dal titolo, un invito alla speranza e al futuro, un commovente inno alla vita. Simone Spada - Regista

Prodotto da Maurizio e Manuel Tedesco per Baires Produzioni in collaborazione con Medusa, "Domani è un altro giorno" arriverà in sala nel 2019 distribuito da Medusa Film. Le riprese, della durata di sette settimane, proseguiranno nella capitale e si concluderanno a Barcellona a fine ottobre.

Fanno parte del cast tecnico del film: il direttore della fotografia Maurizio Calvesi, lo scenografo Alessandro Bigini, la costumista Elena Minesso. Le musiche sono firmate da Maurizio Filardo.

Simone Spada (Torino, 1973) ha iniziato la sua carriera sui set cinematografici e televisivi come aiuto regista collaborando con diversi registi tra i quali Claudio Caligari, Edoardo Leo, Ivano De Matteo, Leonardo Pieraccioni, Claudio Amendola, Gabriele Mainetti, Gennaro Nunziante, Wilma Labate. Da regista ha realizzato documentari e cortometraggi con i quali ha vinto diversi premi. Domani è un altro giorno è il suo secondo lungometraggio, che segue il fortunato esordio di Hotel Gagarin.