You Are My Friend: iniziate le riprese e prima immagine ufficiale di Tom Hanks

Di Pietro Ferraro venerdì 28 settembre 2018

Riprese in corso per "You Are My Friend", il film biografico sull'icona televisiva Fred Rogers interpretato da Tom Hanks nei cinema americani dal 18 ottobre 2019.

Iniziate ufficialmente le riprese di You Are My Friend con Sony che ha reso dsiponibile una prima immagine ufficiale del protagonista Tom Hanks nei panni dell'icona della televisione americana Mister Rogers. Il film, basato su eventi reali, racconta l'amicizia tra l'ottimista Fred Rogers e il giornalista Tom Junod, un pessimista la cui vita sarà cambiata dall'incontro con l'icona televisiva. Il legame con Rogers diventerà un percorso di cambiamento per Junod che apprenderà empatia, decoro e gentilezza.

Fred Rogers è celebre per la serie televisiva educativa per bambini Mister Rogers' Neighborhood (Il quartiere del Signor Rogers, 1968–2001), di cui era protagonista con la sua cordiale, gentile, pacata personalità, nonché franchezza verso il pubblico. Tra i molti riconoscimenti ricevuti da Rogers c'è la Presidential Medal of Freedom (medaglia presidenziale della libertà), circa quaranta lauree honoris causa e il Peabody Award (che premia le eccellenze nelle trasmissioni radiofoniche e televisive). Rogers è stato inoltre inserito nella Television Hall of Fame e lo Smithsonian Institution ha in esposizione uno dei suoi maglioni come "Tesoro della Storia Americana".

Rogers è stato anche al centro del recente documentario Will Not Be My Neighbor, che racconta la storia della vita di Fred Rogers raccontata dai suoi amici intimi e dalla sua famiglia, così come dagli ospiti del suo show.

"You Are My Friend" è diretto da Marielle Heller e racconterà una storia completamente diversa da quella mostrata nel documentario "Will Not Be My Neighbor", che mostra tra luci e ombre un lato inedito e insicuro di Fred Rogers rispetto alla versione del film, in cui viene narrato un uomo sicuro di sé e capace di influenzare grandi e piccini con il suo fare spontaneo e affabile.

Oltre all'immagine di Tom Hanks nei panni di Fred Rogers, Sony ha anche annunciato la data di uscita ufficiale di "You Are My Friend" fissata al 18 ottobre 2019.

Fonte: Screenrant